В Новосибирске компенсировали ущерб жителям общежития на Станционой

Пятерым семьям, пострадавшим в результате обрушения кровли в общежитии на ул. Станционной, уже выплачена компенсация — от 100 и выше тыс руб. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Кроме того, по словам градоначальника, в здании общежития уже начались восстановительные работы.

— На сегодня зашла подрядная организация, ведутся ремонтные работы, прежде всего, на кровле, — рассказывает мэр. — Её обновляют. Она будет полностью подвергаться ремонту, будет построена новая кровля.

— Первое, что необходимо — закрыть верхнюю часть от попадания дождя и снега, чтобы там не потекло, — говорит мэр сообщал мэр на оперативном совещании 25 октября. — Подрядная организация определена, пусть занимается подготовкой. В пятницу жду доклада о выполнении проектных работ. В эту субботу — начинаются работы по восстановлению. Проект делать на всю крышу, восстанавливать в полном объёме. Губернатор тоже сказал, что готов оказать поддержку. А в дальнейшем поручаю проработать вопрос о капитальном ремонте здания в целом.

Как ранее сообщалось, работы стартовали буквально через несколько дней после ЧП, когда руководство города в связи с происшествием объявило режим чрезвычайной ситуации. Сроком окончания работ в городском руководстве называли декабрь текущего года.

Напомним, что инцидент с сорванной в результате погодных условий кровлей произошёл 23 октября. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, из здания были эвакуированы и размещены в 6 комнатах общежития маневренного фонда на ул. Зорге 13 человек. В администрации Ленинского района обещали им посодействовать с временным переездом — предоставить для этого транспорт и людей. Пострадавших физически не было. Кроме того, в тот же день было зарегистрировано порядка 55 обращений, 23 аварийных отключения электроэнергии (в основном, в частном секторе), под отключение подпали 1,4 тыс объектов жилого фонда, в течение дня их электроснабжение было восстановлено. Кроме того, было зафиксировано 6 отключений уличного освещения в связи с обрывами воздушных линий по причине падения деревьев на ЛЭП, все аварии ликвидированы.

Ранее редакция сообщала о заявлениях на компенсацию, поданных семьями мобилизованных военнослужащих.