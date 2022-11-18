Рекламодателям

В Новосибирске компенсировали ущерб жителям общежития на Станционой

  • 18/11/2022, 12:13
Автор:
обрушение крыши
Пострадавшие от сорванной и обрушившейся крыши получили от 100 тысяч.

Пятерым семьям, пострадавшим в результате обрушения кровли в общежитии на ул. Станционной, уже выплачена компенсация — от 100 и выше тыс руб. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Кроме того, по словам градоначальника, в здании общежития уже начались восстановительные работы.

На сегодня зашла подрядная организация, ведутся ремонтные работы, прежде всего, на кровле, рассказывает мэр.   Её обновляют. Она будет полностью подвергаться ремонту, будет построена новая кровля.

обрушение крыши

В Новосибирске стартуют восстановительные работы в общежитии на Станционной

Как ранее сообщалось, работы стартовали буквально через несколько дней после ЧП, когда руководство города в связи с происшествием объявило режим чрезвычайной ситуации. Сроком окончания работ в городском руководстве называли декабрь текущего года.

 Первое, что необходимо  закрыть верхнюю часть от попадания дождя и снега, чтобы там не потекло,  говорит мэр сообщал мэр на оперативном совещании 25 октября.  Подрядная организация определена, пусть занимается подготовкой. В пятницу жду доклада о выполнении проектных работ. В эту субботу  начинаются работы по восстановлению. Проект делать на всю крышу, восстанавливать в полном объёме. Губернатор тоже сказал, что готов оказать поддержку. А в дальнейшем поручаю проработать вопрос о капитальном ремонте здания в целом.

Напомним, что инцидент с сорванной в результате погодных условий кровлей произошёл 23 октября. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, из здания были эвакуированы и размещены в 6 комнатах общежития маневренного фонда на ул. Зорге 13 человек. В администрации Ленинского района обещали им посодействовать с временным переездом — предоставить для этого транспорт и людей.  Пострадавших физически не было. Кроме того, в тот же день было зарегистрировано порядка 55 обращений, 23 аварийных отключения электроэнергии (в основном, в частном секторе), под отключение подпали 1,4 тыс объектов жилого фонда, в течение дня их электроснабжение было восстановлено. Кроме того, было зафиксировано 6 отключений уличного освещения в связи с обрывами воздушных линий по причине падения деревьев на ЛЭП, все аварии ликвидированы.

 

Ранее редакция сообщала о заявлениях на компенсацию, поданных семьями мобилизованных военнослужащих.

Фото пресс-службы ГУ МЧС Новосибирской области

546

Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Обрушение крыши авария в общежитии


Спецоперация на Украине

В Иркутской области 7 предприятий готовы производить военное обмундирование
15/11/22 18:10
Новосибирский производитель готовит боевую экипировку для добровольческого батальона «Вега»
15/11/22 11:55
Мобилизованные получат выплаты за декабрь заранее
14/11/22 16:11
выборы губернатора 2023

Предвыборные интриги выносит в публичное пространство

Ветви новосибирской власти СМИ снова сталкивают лбами. При чем здесь будущие губернаторские выборы и действующий депутат-застройщик?
Читать статью >>
военный городок

Сохранять Военный городок в Новосибирске мешает федеральное законодательство

Судьба территории города с исторической архитектурой находится в подвешенном состоянии уже несколько лет.
Читать статью >>
скоростной поезд Ласточка

«Ласточка» не «полетит» между Новосибирском и Барнаулом

Российские железные дороги отказались от запуска первого в Сибири скоростного поезда «Ласточка» между Новосибирском и Барнаулом.
Читать статью >>
выборы губернатора

Губернатор Красноярского края планирует переизбираться на второй срок

Он вступил должность 2018 году, а его полномочия заканчиваются в 2023.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Андрей Пуненко, учредитель и управляющий компаний «Трансиб» и «Трансиб Групп»

Ситуацию с грузоперевозками из Китая надеются урегулировать к концу февраля

Учредитель и управляющий компаний «Трансиб» и «Трансиб Групп» Андрей Пуненко — о том, почему новогодние заказы могут не успеть прийти в Новосибирск к праздникам, а также о том, что сегодня происходит с грузоперевозками на китайском направлении.
Все материалы
Лента новостей

Предвыборные интриги выносит в публичное пространство

18/11/2022, 16:13

Алтайский край нарастил объем производства в оборонной промышленности на 30-60%

18/11/2022, 16:02

Директор новосибирского предприятия получил «откаты» более 8 млн рублей

18/11/2022, 14:24

Сохранять Военный городок в Новосибирске мешает федеральное законодательство

18/11/2022, 14:10
Популярное

Более миллиарда человек в мире могут потерять слух из-за громкой музыки

18/11/2022, 14:39

Грязно-желтые пятна на Ине, напугавшие новосибирцев, оказались редким природным явлением

18/11/2022, 13:46

Мошенники придумали новый способ обмана доверчивых туристов

18/11/2022, 12:04

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ фиксирует увеличение спроса на золото на 20% за месяц

18/11/2022, 16:21

ВТБ: спрос на розничные кредиты в ноябре растет на четверть

18/11/2022, 15:02

Банк «Левобережный» выдает бизнес-ипотеку без первоначального взноса

18/11/2022, 13:49

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска