Грязно-желтые пятна на Ине, напугавшие новосибирцев, оказались редким природным явлением

Серо-желтая пленка, образовавшаяся на поверхности реки Иня в Новосибирске, которая так сильно напугала местных жителей, оказалась не выбросами отходов, как предполагалось, а редким природным явлением, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Его можно встретить в Арктике, но недавно с ним столкнулись и жители северной столицы России.

Снежура — скопление воды и снега, напоминающее мокрую вату или чайный гриб. Образуется при обильном выпадении снега на поверхность воды, близкой к точке замерзания. Причем вода обязательно должна быть со слабым течением, иначе снежура не появится.

В Росприроднадзоре добавили, что финальные результаты исследования и результаты экспертов, оформленные протоколами, будут готовы к 21 ноября. Но жителям Первомайского района, которые заявляли, что боятся теперь походить к реке, уже можно ни о чем не беспокоиться.

Ранее редакция сообщала, что в этом году количество зарегистрированных экологических нарушений в Новосибирской области выросло на 34%.