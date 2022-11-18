В России разрабатывают самолет вертикального взлета и посадки

Компания АО «Эколибри» приступила к созданию первого в России самолета вертикального взлета и посадки. Об этом сообщает РИА Новости. На данный момент закончен первый этап проектирования, разработчики уже испытывают отдельные системы. Новый самолет будет представлять собой летательный аппарат, оснащенный гибридной силовой установкой. Вертикальные взлет и посадку ему обеспечат электрические двигатели собственной разработки.

— В некоторых вариантах применения он будет более экономически эффективным, чем вертолеты. Особенно это касается продолжительных маршрутов, так как за счет крыла большой площади можно обеспечить высокие аэродинамические характеристики, — приводит слова «Эколибри» РИА Новости.

В компании отметили, что, в отличие от вертолета, у нового изделия не будет сложных механизмов типа автомата перекоса или редуктора, что позволяет снизить себестоимость. Самолет получит современную российскую авионику и будет сделан в основном на производимых в России компонентах.

Глава научно-технического совета компании Алексей Рогозин рассказал, что самолет будет иметь дальность полета до 1200 километров, а его скорость составит около 270 километров в час.

Отметим, что в СССР создавались самолеты вертикального взлета и посадки, но только для военных целей.

В мире проектами гражданских самолетов вертикального взлёта и посадки сейчас занимаются такие компании, как Airbus, Embraer, Hyundai, Toyota. В России подобные разработки до последнего времени не велись, хотя планы о создании новых летательных аппаратов вертикального взлета и посадки заявлялись.

АО «Эколибри» — технологическая компания, проектирующая, и производящая самолеты нового поколения, в том числе, электрическую авиацию — комфортную, массовую и доступную для гражданского использования.

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