Лазерная указка обожгла глаза школьницы в Новосибирске

4 сентября в одной из школ Октябрьского района Новосибирска произошел инцидент.

Мальчик принес в школу мощную лазерную указку и несмотря на замечания учителя, продолжал баловаться с ней.

В результате пострадала девочка, которая получила ожог, когда вошла в класс после перемены.

Ей поставили диагноз: «ожог конъюнктивы обоих глаз, миопический астигматизм».

Мать девочки сообщила, что ее дочь со своей сестро-близнецом постоянно подвергаются буллингу со стороны одноклассника.

– Он мог подойти на перемене и сказать им на ушко: «Умри», «Сдохни», – рассказала мама девочки изданию «КП-Новосибирск».

Также обидчик подговаривает других детей на подобное поведение.

Женщина жаловалась на это классному руководителю и администрации заведения, но ситуация не изменилась. Теперь этим делом занимаются сотрудники полиции. Сибирячка готова дойти до суда.

Прокуратура Новосибирской области уже заинтересовалась делом и проводит проверку.

Ранее редакция сообщала о том, что дети слепят водителей лазером на улице Татьяны Снежной в Новосибирске.