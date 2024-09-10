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Частная охрана оштрафована за прием на работу экс-госслужащего в Новосибирске

  • 10/09/2024, 16:30
Автор: Артем Рязанов
Частная охрана оштрафована за прием на работу экс-госслужащего в Новосибирске
Компания не уведомила о трудоустройстве экс-правоохранителя предыдущего работодателя.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства в деятельности частного охранного предприятия Новосибирска.

При трудоустройстве бывшего государственного служащего правоохранительных органов компания не направила в установленный срок уведомление о приеме его на работу предыдущему нанимателю.

По инициативе прокуратуры руководитель охранного предприятия привлечен судом к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский работодатель заплатит 50 тысяч штрафа за экс-госслужащего.

Источник фото: Freepik / Автор – wirestock

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : экс-госслужащий штраф прокуратура нарушение


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