Частная охрана оштрафована за прием на работу экс-госслужащего в Новосибирске

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства в деятельности частного охранного предприятия Новосибирска.

При трудоустройстве бывшего государственного служащего правоохранительных органов компания не направила в установленный срок уведомление о приеме его на работу предыдущему нанимателю.

По инициативе прокуратуры руководитель охранного предприятия привлечен судом к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский работодатель заплатит 50 тысяч штрафа за экс-госслужащего.