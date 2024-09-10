Частная охрана оштрафована за прием на работу экс-госслужащего в Новосибирске

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства в деятельности частного охранного предприятия Новосибирска.
При трудоустройстве бывшего государственного служащего правоохранительных органов компания не направила в установленный срок уведомление о приеме его на работу предыдущему нанимателю.
По инициативе прокуратуры руководитель охранного предприятия привлечен судом к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский работодатель заплатит 50 тысяч штрафа за экс-госслужащего.
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