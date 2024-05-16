Дети слепят водителей лазером на улице Татьяны Снежной в Новосибирске

Водитель пожаловался на новое развлечение детей на улице Татьяны Снежной в Новосибирске. Они слепят автомобилистов лазерной указкой.
– Примерно в 22:30 возвращался домой, и меня ослепило лазерной указкой зеленой, которая большая и светит очень сильно, резко пришлось оттормаживать авто, – говорится в посте паблика «Плющихинский микрорайон | Новосибирск».
Автор смог выявить, с какого именно здания хулиганят дети. Это оказался дом 31/3. Удалось даже определить этаж здания – третий.
– Зрение плохое, так еще я в очках, после данного очень плохо видел минут 10–15! Светят в проезжающих водителей, – говорится в сообщении.
Мужчина попросил родителей составить разговор с виновниками и объяснить, что так делать нельзя.
– Запись на регистраторе имеется, отчетливо видно зеленый лазер с верхних этажей, – подчеркнул пострадавший.
Ранее редакция сообщала о том, что пилотов авиакомпании S7 ослепили лазером при посадке в Новосибирске.
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