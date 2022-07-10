Рекламодателям

В Сибири выросло количество договоров на покупку квартир в новостройках

  • 10/07/2022, 10:46
новости Новосибирска
В Новосибирске — на 30%, по сравнению с 2021 годом.

В первом полугодии 2022 года в 10 регионах Сибири зарегистрировано свыше 48 тысяч договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений, это на 43% больше, чем годом ранее. На жилье приходится 90% таких договоров, рост к прошлому году составил больше 2%.

новости Новосибирска

Июльская сессия регионального парламента началась с обвинения в коррупции

Лидерами по регистрации новостроек остаются Новосибирская область и Красноярский край, в сумме эти два быстрорастущих региона составляют почти 78% всех зарегистрированных в Сибирском федеральном округе новостроек, сообщила пресс-служба областного управления Росреестра.

— За полгода в регионе зарегистрировано около 16 тысяч договоров участия в долевом строительстве, 85% из них по счетам-эскроу. Для сравнения — в прошлом году этот показатель составлял 72,5%. Только в этом году почти 18 тысяч новосибирцев включились в проекты по улучшению своих жилищных условий, зарегистрировав свои права в качестве участника долевого строительства, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество участников выросло на 30%,— констатировала руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

Напомним, застройщики региона неоднократно заявляли о резком сокращении продаж квартир в строящихся домах после ажиотажного спроса в марте. Интерес к покупке новостроек начал возвращаться только в июне — после очередного снижения ключевой ставки ЦБ. Однако, судя по комментариям участников рынка, пока речь идет о небольшом количестве сделок. Эксперты отмечали, что основной рывок первого квартала сделал ажиотажный спрос конца февраля- начала марта.

По данным Минстроя области, в 2022 году в регионе должны быть возведены 1,7 млн кв. м жилья. На 1 июля сдано 1,022 млн кв. м или 58% от плана. Объем сдачи жилья за 6 месяцев на 38% больше, чем годом ранее.

 

Ранее редакция сообщала, что мэрия разрешила строительство многоквартирного дома из двух корпусов на месте снесенного спорткомплекса Soccer Arena. 

Фото из группы Минстроя Новосибирской области ВКонтакте

1 086

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки недвижимость ипотека


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Регионам рекомендуют при подготовке «мусорной» концессии резервировать места для малого и среднего бизнеса

А также уже на начальной стадии подготовки концессии и ГЧП привлекать финансовые институты.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Мэрия хочет забрать здание у первого новосибирского «школьного» концессионера

Предприниматели заявляют, что требования муниципалитета об освобождении занимаемых ими площадей незаконны.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Оператор газетных киосков заявил о беспределе мэрии Новосибирска

Несколько киосков, торгующих печатной продукцией, демонтированы на площади Калинина.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Городским мусорным полигонам предписали санитарные зоны

Пока это решение суда первой инстанции.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Будущее управляемо!

Все материалы
Лента новостей

Застройщик получит еще один участок на берегу Оби

10/07/2022, 15:53

В новосибирском вузе разрабатывают систему для выявления «просрочки» в магазинах

10/07/2022, 13:46

Регионам рекомендуют при подготовке «мусорной» концессии резервировать места для малого и среднего бизнеса

09/07/2022, 11:54

Мэрия хочет забрать здание у первого новосибирского «школьного» концессионера

08/07/2022, 16:36
Популярное

Способы применения малины при простуде

09/07/2022, 18:13

Выходных много не бывает

08/07/2022, 12:53

Новосибирский депутат Мочалин требует запретить ЛГБТ-литературу

08/07/2022, 11:45

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 60% в июне

08/07/2022, 14:44

Получите кредит за 20 минут, не выходя из дома

08/07/2022, 10:43

АО «РЭС» построит новую высоковольтную подстанцию в Верх-Туле – объем вложений достигнет 500 миллионов рублей

08/07/2022, 09:00
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска