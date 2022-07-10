В Сибири выросло количество договоров на покупку квартир в новостройках

В первом полугодии 2022 года в 10 регионах Сибири зарегистрировано свыше 48 тысяч договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений, это на 43% больше, чем годом ранее. На жилье приходится 90% таких договоров, рост к прошлому году составил больше 2%.

— За полгода в регионе зарегистрировано около 16 тысяч договоров участия в долевом строительстве, 85% из них по счетам-эскроу. Для сравнения — в прошлом году этот показатель составлял 72,5%. Только в этом году почти 18 тысяч новосибирцев включились в проекты по улучшению своих жилищных условий, зарегистрировав свои права в качестве участника долевого строительства, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество участников выросло на 30%,— констатировала руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

Лидерами по регистрации новостроек остаются Новосибирская область и Красноярский край, в сумме эти два быстрорастущих региона составляют почти 78% всех зарегистрированных в Сибирском федеральном округе новостроек, сообщила пресс-служба областного управления Росреестра.

Напомним, застройщики региона неоднократно заявляли о резком сокращении продаж квартир в строящихся домах после ажиотажного спроса в марте. Интерес к покупке новостроек начал возвращаться только в июне — после очередного снижения ключевой ставки ЦБ. Однако, судя по комментариям участников рынка, пока речь идет о небольшом количестве сделок. Эксперты отмечали, что основной рывок первого квартала сделал ажиотажный спрос конца февраля- начала марта.

По данным Минстроя области, в 2022 году в регионе должны быть возведены 1,7 млн кв. м жилья. На 1 июля сдано 1,022 млн кв. м или 58% от плана. Объем сдачи жилья за 6 месяцев на 38% больше, чем годом ранее.

Ранее редакция сообщала, что мэрия разрешила строительство многоквартирного дома из двух корпусов на месте снесенного спорткомплекса Soccer Arena.