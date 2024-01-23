«Лбом бьются об стену и гадят»: новосибирцы пожаловались на нелегалов, которые сводят с ума весь дом

Конфликт разгорелся между жильцами многоквартирного дома на улице Виктора Шевелева 38\1 и странными арендателями небольшого подсобного помещения ― пенсионеркой и ее возможной дочерью.

О новых соседях люди начали подозревать в начале января, когда в подъездах кто-то приноровился регулярно справлять нужду и активно курить. Оказалось, что две женщины, одна из которых уже достаточно пожилая, а вторая ― примерно лет 40, сняли кладовку с окном, где нет никаких условий для проживания, и настроили против себя весь дом. Особенно жильцов беспокоит более молодая дама, ее поведение вызывает много опасений.

― Человек регулярно с разбитым лбом, потому что бьется головой об стену, на лицо имеется душевная болезнь и умственная. Ведь какой адекватный человек будет стучать ночью во все двери и кричать: «Налейте мне кофе». Она регулярно попрошайничает в прилегающем к дому магазине. Часто полураздетая по улице ходит. Возможно женщина сбежала из психиатрической больницы или реабилитационного центра, ― пожаловалась Infopro54 Яна, проживающая в проблемном подъезде.

Теперь соседи и сами чувствуют себя как в сумасшедшем доме. Составить более менее вменяемую беседу с новыми жильцами никак не получается: они то начинают резко кричать и обвинять людей в непонятных грехах, то наглухо закрывают двери и отказываются выходить даже в присутствии полиции.

Однажды инициативная группа соседей все-таки застала проблемную пенсионерку рядом с открытой дверью кладовки. Общение они успели заснять на видео, получился примерно следующий диалог.

― Зачем вы гадите в подъезде? Почему проживаете в нежилом помещении? ― Уходите отсюда! Это частная собственность! Не дышите на меня! У вас Ковид! ― возмущается жилица и захлопывает дверь.

Отчаявшиеся новосибирцы жаловались во все инстанции: вызывали полицию, писали письма в прокуратуру, депутатам. Но никакой реакции от должностных лиц не последовало. Участковый, который приезжал на вызов, ни разу не смог попасть в эту кладовку раздора и никаких штрафов за нарушение общественного порядка не выписал.

― Мы предлагали им помощь, монастырь, лечебницу, социальное учреждение. Но эта женщина ничего не хочет, ей нравится ходить по нашим подъездам, гадить и курить. Это же очевидно, что в таких условиях проживать нельзя, там из этой комнатки в 8 квадратных метров такой запах стоит, что ужас просто. Скорее всего они и не моются совсем, ― делится выводами сибирячка.

Журналисту Infopro54 удалось связаться с хозяйкой подсобки Кларой, которая сначала тоже перешла в нападение, заявив, что устала от ежедневных возмущенных звонков и претензий. Потом собеседница все-таки согласилась спокойно поговорить.

― Да, я сдала в аренду помещение женщине, она просто божий одуванчик. У меня нет информации для каких целей она его использует. Если там кто-то гадит в подъездах, курит, то почему ко мне вопросы? Пусть вызывают соответствующие органы, разбираются и штрафуют их. Я то тут при чем? Да, я тоже против такого поведения, но я не отвечаю за действия арендателей. Мне самой эта ситуация уже порядком надоела, но я не могу зимой выставить людей на улицу, тем более, что у них до 5 февраля проплачена аренда, ― высказала свою позицию собственница подсобки.

Затем женщина все-таки согласилась попытаться мирно разрешить конфликт с жильцами дома и призналась, что она тоже будет рада, если у так называемых квартирантов появится другой вариант, и они съедут. Другой вопрос ― кому следующему перепадет такое счастье.

― Мы приехали из Бийска, нас 9 ноября выгнал хозяин из общежития, нам негде жить, ― однажды жаловалась женщина с разбитым лбом соседям, выкуривая очередную сигарету.

К сожалению, журналист так и не смог дозвониться до проблемных жильцов из кладовки, чтобы выяснить какие жизненные обстоятельства заставили их поселиться в крошечной комнате без воды и санузла, а также узнать требуется ли им социальная помощь.