Новосибирская компания разработала пивную икру

Новосибирская мануфактура Zaklan уже 8 лет выпускает продукцию с содержанием алкоголя. В январе 2024 года производитель расширил этот ассортимент, выпустив пивную икру. В ее производстве рыба участия не принимала.

— Это первый продукт такого рода, разработанный в России, — заявляет основательница мануфактуры Светлана Заклан. — Содержание спирта составляет не более 0,5% ― как в квасе или в кефире. Согласно ФЗ-171, они не считаются алкогольными продуктами.

Как пояснили Infopro54 в пресс-службе компании, производство продукции осуществляется контрактным способом на оборудовании партнера, поэтому Zaklan не пришлось вкладываться в приобретение оборудования. Расходы на запуск новой продукции ограничились разработкой рецептуры, откаткой технологии и закупкой сырьевых запасов.

— Общий объем затрат составил около 0,5 млн рублей, что сопоставимо с запуском нового продукта на собственном оборудовании. Первая партия в январе 2024 года была выпущена объемом 2500 банок, — уточнили Infopro54. — Продажи продукции будут организованы по нашим розничным партнерам: магазинам подарков, кондитерским, магазинам чая и кофе, магазинам фермерских и натуральных продуктов. У нас свыше 200 партнеров от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Плюс свой интернет-магазин. В Новосибирске также есть 8 магазинов, куда мы поставляем свои десерты.

Ближе к лету компания вновь планирует расширить ассортимент: запустить производство мясных паштетов с винным желе.

Мануфактура Zaklan создана в 2015 году супругами Светланой Заклан и Юрием Никифоровым. Продукцию разрабатывают основатели. Первоначально компания выпускала сладкие джемы и десерты. В 2016 году была выпущена первая продукция с добавлением алкоголя. Супруги также являются собственниками торгового дома. В 2018 года новосибирская компания разрабатывала мармелад из «Атомной прачечной», выпущенный к 10-летнему юбилею пивоварни Jaws Brew.

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