Задолженность по аренде земли в Новосибирске составляет 3 млрд рублей

В течение 2023 года задолженность по арендной плате за землю в Новосибирске снизилась на 271 млн рублей и на 1 января 2024 года составила 2 млрд 994 млн рублей.

— Мы преодолели показательную цифру в 3 млрд рублей задолженности. Еще несколько лет назад эта цифра была более 4 млрд, а сейчас снизилась до 2,9 млрд рублей благодаря планомерной работе. Пусть не быстро, но эта работа дает зримые плоды, — сообщил на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения горсовета Новосибирска первый заместитель мэра Борис Буреев.

По его словам, для снижения задолженности департамент земельных и имущественных отношений мэрии в 2023 году направил арендаторам 1183 уведомления, 612 исковых заявлений, заключил 58 мировых соглашений. При этом 48 договоров аренды земельных участков были досрочно расторгнуты, инициированы 27 заявлений о банкротстве. Поступления в бюджет города от претензионно-исковой работы составили почти 500 млн рублей.

В целом в 2023 году от аренды земельных участков и имущества муниципалитета в бюджет города поступили 2 млрд 5 млн рублей ― на 100 млн больше, чем в 2022 году. От продажи 501 земельного участка под объектами недвижимости город получил 557 млн рублей (+17,5) млн. Кроме того, за год были приватизированы 46 объектов муниципального имущества. Поступления, с учетом предоставления отсрочки субъектам МСП, составили 249 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о крупнейших должниках по аренде земли в Новосибирске, всего в этом списке 149 компаний.