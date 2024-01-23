Задолженность по аренде земли в Новосибирске составляет 3 млрд рублей

В течение 2023 года задолженность по арендной плате за землю в Новосибирске снизилась на 271 млн рублей и на 1 января 2024 года составила 2 млрд 994 млн рублей.
— Мы преодолели показательную цифру в 3 млрд рублей задолженности. Еще несколько лет назад эта цифра была более 4 млрд, а сейчас снизилась до 2,9 млрд рублей благодаря планомерной работе. Пусть не быстро, но эта работа дает зримые плоды, — сообщил на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения горсовета Новосибирска первый заместитель мэра Борис Буреев.
В целом в 2023 году от аренды земельных участков и имущества муниципалитета в бюджет города поступили 2 млрд 5 млн рублей ― на 100 млн больше, чем в 2022 году. От продажи 501 земельного участка под объектами недвижимости город получил 557 млн рублей (+17,5) млн. Кроме того, за год были приватизированы 46 объектов муниципального имущества. Поступления, с учетом предоставления отсрочки субъектам МСП, составили 249 млн рублей.
Ранее редакция сообщала о крупнейших должниках по аренде земли в Новосибирске, всего в этом списке 149 компаний.
Фото Infopro54
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