ЛДПР определилась со списком в региональный парламент

По партийным спискам в региональный парламент от ЛДПР избраны: координатор новосибирского отделения ЛДПР Александр Щербак, Роман Казаков (из команды депутата парламента 6 созыва Ильи Полякова), Наталия Красовская (помощница депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия Савельева), Анастасия Александрова (из команды Ильи Полякова), Олег Суворов и Евгений Шаблинский (экс-помощник Олега Суворова), говорится в сообщении, опубликованном на сайте реготделения партии.

Олег Суворов работал в заксобрании шестого созыва, заместителем председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям. Напомним, в прежнем созыве партию представляли четыре депутата. Илья Поляков, который в прошлом созыве также состоял во фракции ЛДПР, прошел в седьмой созыв от избирательного объединения «Лига эффективности». Дарья Украинцева в прошлом созыве вышла из ЛДПР и на этих выборах шла от партии «Зеленые». Глава фракции – Владислав Савельев.

Фото из группы облизбиркома ВКонтакте