«Ростелеком» в Сибири организовал видеонаблюдение в единый день голосования

Компания «Ростелеком» подготовила и обеспечила бесперебойную работу системы видеонаблюдения в дни досрочного голосования с 11 по 12 сентября и в основной день голосования 13 сентября в двух регионах Сибири — в Новосибирской и Иркутской областях. Видеокамеры были установлены в помещениях 1 615 участковых избирательных комиссий (УИК) и в 82 территориальных избирательных комиссий (ТИК). В Новосибирской области видеонаблюдением обеспечили 900 УИК и 44 ТИК, в Иркутской — 715 и 38 соответственно.

На избирательных участках специалисты компании смонтировали и протестировали программно-аппаратные комплексы, с которых в режиме реального времени велась трансляция выборов. Всего в двух регионах установили 3 394 IP-камеры с широким углом обзора, чтобы минимизировать наличие «слепых» зон. При этом видеонаблюдение настроили таким образом, чтобы можно было видеть помещения для голосования, но при этом сохранить в тайне личные данные избирателей.

— Компания «Ростелеком» не первый год работает на выборах разного уровня, поэтому для нас обеспечение прозрачности голосования — уже отработанная и привычная процедура. Благодаря этому мы смогли оперативно развернуть систему видеонаблюдения и гарантировать доступность информации о ходе выборов как во время самого голосования, так и в процессе подсчета голосов и подписания итоговых протоколов, — уточнил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» также предоставил защищенные цифровые каналы и линии связи для передачи информации с участков в территориальные избирательные комиссии и в центры обработки данных. Для проведения голосования в общей сложности цифровой оператор оборудовал средствами видеонаблюдения свыше 5 000 ТИК и УИК на территории РФ.

«Ростелеком» обеспечивает видеонаблюдением наиболее значимые мероприятия различного масштаба. Всю необходимую информацию об услуге «Видеонаблюдение для бизнеса» можно найти на сайте компании и узнать по телефону 8 800 200 30 00.

В единый день голосования в Иркутской области проходило 90 избирательных кампаний, в том числе по выборам губернатора. В Новосибирской области жители голосовали за депутатов Совета депутатов города Новосибирска и 475 муниципалитетов, а также за новый состав Законодательного собрания региона.

Фото предоставлено пресс-службой компании