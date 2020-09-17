Единороссы определяются с ключевыми фигурами в заксобрании и горсовете

Кандидатуры на посты спикеров парламента Новосибирской области и горсовета Новосибирска обсудили сегодня единороссы на заседание президиума реготделения партии. По словам собеседника Infopro54, принимавшего участие в заседании, на пост председателя заксобрания предложен Андрей Шимкив, председателя горсовета — Дмитрий Асанцев. Оба занимали эти должности в шестом созыве.

В качестве вице-спикера регионального парламента «Единая Россия» планирует выдвинуть заместителя секретаря регионального отделения партии Андрея Панферова. Здесь также без перемен, по сравнению с предыдущим созывом. Кроме того, президиум выдвинул Панферова на должность главы фракции в заксобрании. Ранее этот пост занимал Валерий Ильенко.

Вместо Владимира Лаптева, который в шестом созыве представлял в Совете Федерации законодательное собрание Новосибирской области, президиум реготделения партии выдвинул Александра Карелина. Сейчас Карелин является Депутатом Госдумы, шел вторым номером в списке «Единой России» на выборах 11-13 сентября. В электронной базе Госдумы опубликовано постановление о досрочном прекращении полномочий Александра Карелина с 15 сентября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с избранием депутатом областного заксобрания. Напомним, Лаптев прошел в региональный парламент седьмого созыва по одномандатному округу.

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