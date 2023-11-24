Лебедей, не захотевших мигрировать, нашли сотрудники Минприроды Новосибирской области

Пару лебедей, не ставших мигрировать, из Искитимского района ловят сотрудники Минприроды Новосибирской области. Об этом сообщил министр природных ресурсов Евгений Шестернин в Телеграм.

— Лебедей нашли, их поймают и увезут в безопасное место. Но сначала обследуют ветеринары, — говорится в сообщении.

Также министр предупредил, что нельзя кормить диких животных. Нужно сразу звонить в министерство.

Напомним, месяц назад в соцсетях появились сообщения о том, что люди увидели двух лебедей, которые не улетели из Искитимского района.

— Оказалось, что миграционные часы птиц не отстали, а встали, — говорится в сообщении министерства.

Когда специалисты министерства приехали по сообщению, то нашли местных жителей, которые подкармливали птиц, место, где это происходило, но не нашли самих птиц.

Ранее редакция сообщала о том, что зоопарк подарил пледы и мячи орангутанам в Новосибирске.