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Лебедей, не захотевших мигрировать, нашли сотрудники Минприроды Новосибирской области

  • 24/11/2023, 16:00
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Лебедей, не захотевших мигрировать, нашли сотрудники Минприроды Новосибирской области
Сейчас их обследуют ветеринары.

Пару лебедей, не ставших мигрировать, из Искитимского района ловят сотрудники Минприроды Новосибирской области. Об этом сообщил министр природных ресурсов Евгений Шестернин в Телеграм.

— Лебедей нашли, их поймают и увезут в безопасное место. Но сначала обследуют ветеринары, — говорится в сообщении.

Также министр предупредил, что нельзя кормить диких животных. Нужно сразу звонить в министерство.

Напомним, месяц назад в соцсетях появились сообщения о том, что люди увидели  двух лебедей, которые не улетели из Искитимского района.

— Оказалось, что миграционные часы птиц не отстали, а встали,  — говорится в сообщении министерства.

Когда специалисты министерства приехали по сообщению, то нашли местных жителей, которые подкармливали птиц, место, где это происходило, но не нашли самих птиц.

Ранее редакция сообщала о том, что зоопарк подарил пледы и мячи орангутанам в Новосибирске.

Фото со страницы министра природных ресурсов Новосибирской области Евгения Шестернина в Телеграм

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : минприроды Новосибирской области миграция лебеди Ветеринары


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