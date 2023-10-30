Всего 5% новосибирцев хотят работать с шефом-звездой

В Новосибирске лишь 5% соискателей хотели бы работать в команде с руководителем, чье имя у всех на слуху. К таким выводам пришли эксперты онлайн-платформы hh.ru. Опрос показал, что чаще всего известность начальника выше остальных оценивают представители сферы производства.

— В качестве преимущества они отмечают, что у таких можно многому научиться (52%), познакомиться через них с полезными людьми (42%), а также же говорят о том, что такие руководители могут позитивно повлиять на будущую карьеру своих подчинённых (25%). Еще 14% отвечают – это престижно, а 7% тоже мечтают стать медийными, — говорится в исследовании.

10% респондентов категорически не хотят иметь шефа-звезду и считают известность начальника «минусом». Это, как правило, соискатели из сферы транспорта, финансов и бухгалтерии. Они считают, что такой руководитель мало уделяет времени сотрудникам (47%) и страдает звездной болезнью (37%). Кроме того, почти треть респондентов уверены, что за каждую ошибку начальника в таких компаниях приходится отчитываться команде (29%) а 19% опрошенных чувствуют себя неуверенно с такими руководителями. Еще 14% респондентов считают таких руководителей плохими профессионалами, а 6% честно признаются, что будут завидовать.

Тем не менее, абсолютное большинство опрошенных (85%) при устройстве на работу вообще не обращают внимания на медийность руководителя.

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