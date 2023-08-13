В Кузбассе открыт первый на РЖД таможенный склад

Первый на РЖД таможенный склад открыли в Кузбассе на станции Кемерово-Сортировочное. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Он представляет собой открытую площадку для размещения грузов, не требующих специальных условий хранения, площадью 2 тыс. кв. метров.

Основное отличие от складов временного хранения, имеющихся на сети железных дорог, заключается в сроках размещения груза — здесь импортные товары могут размещаться до трех лет без уплаты таможенных пошлин и налогов до момента их реализации.

Отмечается, что открытие таможенного склада в Кемерове обусловлено наличием якорного партнера, который готов обеспечить загрузку склада товарами широкого спектра из Китая.

После оценки эффективности проекта будет принято решение о его тиражировании на сеть железных дорог.

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