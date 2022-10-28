Ледовый дворец в Барнауле планируют достроить

Ледовый дворец на проспекте Сибирский, 52 для школы олимпийского резерва по хоккею «Алтай» в Барнауле надеются достроить с помощью краевой адресной инвестиционной программы (КАИП) с поддержкой из федерального бюджета.

Стройку начали в 2011 году. Спустя два года объект перешел к ООО «СтройГАЗу». Тогда чиновники решили сделать арену более дешевой и сократить число мест с 3 тысяч до 800. В 2015 году работы снова заморозили, так как подрядчик обанкротился. На тот момент в объект было вложено более 170 млн. рублей. Стройка возобновилась в 2018 году, но и новый подрядчик, компания ООО «Арена», не смог в срок скорректировать проектную документацию.

В 2021 году планировалось возобновить работы за счет регионального бюджета, но не нашлось желающих заявиться на конкурс. Потенциальных подрядчиков не устраивала слишком низкая цена контракта — 700 миллионов рублей.

Теперь в планах властей внести объект в КАИП на 2023 год и плановый период 2024-2025. Проектно-сметная документация по нему уже готова.

— Средства пересчитаны и на настоящий момент стоимость этого объекта составляет 1 млрд 56 млн рублей. Сумма большая, мы ведем переговоры с федеральным центром, чтобы они частично оказали помощь в финансировании, — отметил Рябцев.

Ранее местные СМИ сообщали, что заканчивать спортивное сооружение будет владелец «Титов-Арены», предприниматель Михаил Дроздов. Однако сумма контракта бизнесмена не устроила, потому что смета была рассчитана на основе цен 2014-2015 годов.

Ранее редакция сообщала о причинах отставания строительства ледовой арены в Новосибирске.