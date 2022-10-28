Проблемный дом ЖК «На Ельцовской» обещают ввести в ближайшее время.

В ближайшее время должны быть завершены работы, и введён в эксплуатацию жилой дом №4 ЖК «На Ельцовской», сдача которого затягивается на протяжении двух лет. Об этом в ходе эфира на радио «Городская волна» сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопрос радиослушателя, дольщика дома Александра.

— Я проинформирован, знаю эту проблему, разделяю тревогу, — говорит глава города. — Раскладывать полный комплекс мер я сейчас не буду. Но перед предприятием поставлена задача: в максимально сжатые сроки, в осенний период закончить строительные работы и ввести дом.

Дом, о котором идёт речь, является третьим по счёту у ЖК «На Ельцовской», застройщиком которого выступает муниципальное предприятие «МетроМир». По информации в группе компании-застройщика в соцсети «ВКонтакте», изначальный срок сдачи объекта — конец 2020 года. На сайте НашДом РФ датой ввода в эксплуатацию числится 3-й квартал текущего года, выдача квартир собственникам жилья — 30 декабря.

Стоит напомнить, что история строительства микрорайона в целом пробуксовывала на протяжении длительного времени, с 2002 года, когда на этой территории началось возведение двух многоэтажек. Строительство остановилось почти на десять лет. Обманутыми оказались 22 дольщика. В 2013 году к завершению строительства приступил новый подрядчик — МУП «УЗСПТС». Первый дом — на ул. Ельцовской, 6/2 был введен в 2016 году, тогда квартиры в нем получили 11 инвесторов. Второй 21-этажный дом, по информации застройщика, введён в декабре 2018 года.

Что касается срыва сроков ввода третьего дома, о котором идёт речь, то, как ранее сообщали представители застройщика, первой причиной сдвига стали околопандемийные события 2020 года, в текущем году — недостаток финансирования.

Напомним, МП «МетроМир» реализует на территории Новосибирска крупные проекты, предусматривающие федеральное финансирование — строительство станции метро «Спортивная» и прилегающих объектов, а также памятной стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» на площади Калинина.

Ранее редакция сообщала о планах правительства Новосибирской области в части доведения до ума проблемных объектов-долгостроев.