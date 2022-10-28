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«Возможно, это нерациональный выбор, но я решил, что продолжу инвестировать в экономику страны»

Виктор Шкуренко, собственник ТД «Шкуренко», торговых сетей «Низкоцен», «Победа» — о том, почему он решил продолжать вкладывать инвестиции в развитие своих проектов в сфере ритейла.
  • 28/10/2022, 12:58

Не первый кризис

Виктор Шкуренко, собственник ТД «Шкуренко», торговых сетей «Низкоцен», «Победа»— Одним из вопросов нашей пленарной дискуссии является обеспечение продовольственной безопасности. Мне кажется, сама постановка этого вопроса немного унижает нас, россиян. Я считаю, что вопрос продовольственной безопасности был закрыт в 90-е годы прошлого века с помощью «челноков» и Егора Гайдара, когда страна справилась с шоком трансформации от перехода от плановой к рыночной экономике и, опираясь на частный капитал, смогла выйти из продовольственного кризиса.

В последнее время мы прошли два новых кризиса: пандемию, начало спецоперации — и ничего существенного не произошло. Рынок справился. На мой взгляд, сегодня нужно четкое понимание того, чем занимается частный бизнес, а чем — государство. Мое глубокое убеждение: государство должно нас регулировать с точки зрения антимонопольного законодательства, чтобы мы не превышали определенную долю рынка. Также возможно регулирование в социальном блоке: если у потребителя в стране возникают проблемы, то нужно не бегать по сетям и не смотреть, кто и на сколько наценяет товары, а дать возможность нуждающимся получить социальные квоты. Они придут к нам, и рынок все сбалансирует. Так было всегда.

Что мы наблюдали весной 2022 года? Когда началась специальная военная операция, обесценилась валюта, рушились логистические цепочки, уходили иностранные бренды, на рынке сформировался инфляционный шок. И первое, что мы увидели — прокуроров, которые переписывали цены под камеры. Потом подключилась Набиуллина (Эльвира Набиуллина, глава Банка России. — Ред.), рыночные механизмы, восстановился баланс между экспортом и импортом, доллар упал — и мы получили рыночное равновесие. В итоге сейчас уже можно сказать, что мы успешно прошли ценовой и ассортиментный шок 2022 года.

Нелегкий выбор

Я, как предприниматель, в этом году стоял перед серьезным вызовом: что делать дальше? Продолжать инвестировать в бизнес, развивать дальше проекты розничного ритейла в условиях неопределенности или сконцентрироваться на операционной деятельности и продать бизнес лидерам рынка, которые сейчас находятся в стадии консолидации.

Нутро предпринимателя победило, и я решил продолжать инвестиции. Из пяти наших проектов мы продолжаем развивать три: открывать новые магазины. Возможно, это нерациональный выбор, но я решил, что продолжу инвестировать в экономику страны.

Сейчас на рынке хорошо растут форматы торговли, связанные с низкой ценой. Внутри моего холдинга тоже наблюдается эта тенденция.

Есть ли альтернатива?

Что касается иностранных брендов, то я достаточно сдержанно отношусь к перспективам наших производителей, которые говорят о готовности их заменить. Не потому, что им не доверяю. Ранее структура рынка была такова, что эмоциональная составляющая продукта продвигалась именно западными брендами. Сегодня наши производители убирают эту составляющую из стоимости товара, чтобы удешевить его для потребителей, доходы которых падают. Производители стараются сэкономить на упаковке и предложить более дешевый и доступный продукт, то есть мы видим очевидный тренд к упрощению. Это вызов, и я думаю, что всем производителям уже сейчас стоит задуматься на тему того, как они будут возвращать эмоциональную составляющую в продукт и ритейл, когда для этого придет время.

Не трогайте бизнес!

На мой взгляд, сегодня государство должно довериться частному бизнесу, который за 30 лет научился решать проблемы и вызовы. Оно должно нас мониторить, но не мешать работать. Весной 2022 года мы с губернатором Омской области обсуждали, нужно ли создавать в регионе государственные магазины — ему эксперты посоветовали изучить этот вопрос. Я пытался доказать, что это тупиковый путь развития, что его нельзя выносить на повестку дня даже в кризисной ситуации. Уверен, что любая коллаборация государства и торговли — это выстрел в собственную ногу. Не трогайте бизнес! Мы сами решим вопрос с вашей так называемой продовольственной безопасностью. Хорошо, что в Министерстве промышленности и торговли РФ, в профильных ведомствах регионов Сибири это понимают.

 

По материалам выступления на пленарной дискуссии «Потребительский рынок в условиях неопределенности. Обеспечение товарной безопасности региона» в рамках форума «Дни ритейла в Сибири»

Иллюстрация – скрин с трансляции форума

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : частный бизнес торговля продовольственная безопасность Инвестиции в ритейл


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