Ледовый городок и катки закрываются в Новосибирске

В Новосибирске начинают закрываться площадки популярных зимних забав. 9 марта последний день будет работать Ледовый городок на Михайловской набережной.

— Зимний сезон подходит к концу, погода теплеет и зимние активности постепенно завершают свою работу. Ловите последние моменты зимнего веселья, — отметили в Дирекции городских парков.

Напомним, в этом году тематика ледового городка была посвящена творчеству русского поэта А. С. Пушкина: «Там, на неведомых дорожках…». В прошлом году площадка была закрыта 10 марта.

Большие горки уже перестали работать в парках: «Арена», «Заельцовский», «Затулинский», «имени С.М.Кирова», «У моря Обского», «Центральный», маленькие — в парках «Арена», «Берёзовая роща» и «Затулинский».

Кроме того, по городу начинают закрываться катки.

Ранее редакция сообщала о том, что вторая неделя марта в Новосибирске будет морозной.