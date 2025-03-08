Ледовый городок и катки закрываются в Новосибирске

В Новосибирске начинают закрываться площадки популярных зимних забав. 9 марта последний день будет работать Ледовый городок на Михайловской набережной.
— Зимний сезон подходит к концу, погода теплеет и зимние активности постепенно завершают свою работу. Ловите последние моменты зимнего веселья, — отметили в Дирекции городских парков.
Напомним, в этом году тематика ледового городка была посвящена творчеству русского поэта А. С. Пушкина: «Там, на неведомых дорожках…». В прошлом году площадка была закрыта 10 марта.
Большие горки уже перестали работать в парках: «Арена», «Заельцовский», «Затулинский», «имени С.М.Кирова», «У моря Обского», «Центральный», маленькие — в парках «Арена», «Берёзовая роща» и «Затулинский».
Кроме того, по городу начинают закрываться катки.
Ранее редакция сообщала о том, что вторая неделя марта в Новосибирске будет морозной.
Фото Infopro54, автор: Маргарита Романова, внутри текста — Юлия Данилова.
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