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«Муж или парень на 8 марта»: Самые необычные подарки на женский праздник назвали в Новосибирске

  • 08/03/2025, 10:30

«Муж или парень на 8 марта»: Самые необычные подарки на женский праздник назвали в Новосибирске
Любимых женщин можно поздравить стихами, их портретами и аффирмациями

Самый весенний и самый женский праздник года отмечается в России 8 марта. Многие новосибирцы уже определились с подарками для родных и близких, а праздничные букеты разлетаются из цветочных лавок, как горячие пирожки. Но, помимо традиционных цветов и парфюмерии дорогих сердцу дам можно порадовать и более необычными подаркам. Их можно найти на онлайн-платформах. Большинство таких подарков можно получить в течение одного рабочего дня, выяснил корреспондент Infopro54.

Картина и стихи собственного сочинения

Конечно, ростовой портрет за сутки художник не нарисует, а вот изображение формата А5(15х21см) простым карандашом — вполне. «Картина нарисованная руками — лучший подарок на любой праздник», утверждает автор и просит за свою услугу минимум 1800 рублей. При этом мастер предлагает сделать, как портрет в стиле Ню, так и натюрморт, а также картину любого другого жанра. Из материалов — карандаш простой, цветные карандаши, масло, сепия(коричневая), уголь. Чтобы заказать картину, достаточно просто прислать автору объявления фотографии хорошего качества.

Приятным дополнением к картине могут стать стихи «собственного» сочинения, которые напишут за вас. Цена на такую услугу начинается от 150 рублей, а автор обещает сложить четверостишья прямо в день поступления заказа.

Дубайский шоколад

Дубайский шоколад — это десерт ручной работы, шоколадный батончик или плитка с начинкой из кнафе (вытяжное тесто катаифи, растянутое на тонкие нити) и тахини (паста из кунжутных семян) с добавлением разных начинок. Сначала купить десерт можно было только в ОАЭ, затем он появился и в российских магазинах.

По данным 2ГИС, в Новосибирске интерес к дубайскому шоколаду только растет, его поиск на карте города за последние два месяца вырос на 20%. Плитка такого яства в столице Сибири стоит в среднем 2 500 рублей. Но на популярных онлайн-площадках по поиску товаров и услуг можно найти шоколадное сердце из ОАЭ за 500 рублей за штуку.

Клубника в шоколаде и киндер-букеты

Заказ из клубники в шоколаде лучше делать минимум за 1 день, но некоторые шоколадных дел мастера могу взять срочный заказ и после 21:00, правда за срочность придется доплатить 1 000 рублей к прайсу. Такой заказ клиенту доставят курьером, которого нужно будет оплатить отдельно.

Необычным подарком к 8 Марта для совсем юных дам станет букет из киндер-яиц и других шоколадок. Цены на такие сладкие презенты начинаются от 550 рублей.

Мыльные букеты и чайные бомбочки

За 350 рублей вполне реально собрать праздничный букет из цветов на мыльной основе. Мастера обещают покупателям «розы с нежным мыльным ароматов разных оттенков и сортов цветов. Большой выбор букетов есть в наличии, но можно сделать и под заказ.

Чайные бомбочки ручной работы также станут отличным подарком на 8 марта. На разных сайтах можно приобрести, как большие бомбочки для заваривания в чайнике (диаметр 6,5 см), так и маленькие (диаметр 4,8 см), рассчитанные на 1 кружку. Первые обойдутся горожанам в среднем в 200 рублей, вторые — в 150 рублей. В качестве начинки предлагается черный чай с добавками (сушеный апельсин, сушеный лимон, лемонграсс, мята, бергамот, шиповник, яблоко, роза) и зеленый чай с лавандой и тархуном и многим другим.

Ростовые куклы и фотозоны

За 2500 рублей дорогих сердцу женщин могут поздравить «Михаил Галустян», «Григорий Лепс «, «Стас Михайлов», «Ирина Аллегрова», «Филипп Киркоров» и другие первые лица отечественного шоу-бизнеса.

Стоимость фотозоны, оформленной к Международному женскому дню, будет зависеть от количества воздушных шаров, которые используют в композиции. Цена за штуку при этом начинается от 35 рублей.

Творческий девичник и муж на один день

В праздничный день женщин приглашает с свою компанию «творческое трио, которое создаёт душевные мероприятия для девушек в Новосибирске». Такая услуга обойдется горожанкам в 2500 рублей. Во время арт-девичника гостьи смогут посетить мастер-класс по созданию картины аффирмации, который поможет понять свои желания и создать стильный элемент декора, а также поучаствовать в весенней фотосессии, посетить фуршет с бокальчиком игристого и даже получить подарки.

Самым дорогим презентом для жительниц сибирского мегаполиса станет «муж или парень на 8 марта». Такая услуга обойдется минимум в 50 000 руб. Организовать незабываемый праздник обещает местный «музыкант, блоггер и продюсер». В стоимость услуги входит романтический завтрак в постель, цветы и комплименты, помощь по дому, романтический ужин и, конечно же, внимание и забота. «Целый день я буду рядом, чтобы ты чувствовала себя настоящей королевой»,  — утверждает автор объявления.

Ранее редакция сообщала о том, что флорист объяснил новосибирцам, как правильно выбрать букет офлайн и онлайн. 

Фото freepik, автор: mdjaff.

 

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Рубрики : Стиль жизни

Регионы: Новосибирск

Теги : подарки к 8 марта


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