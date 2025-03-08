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Корпоративный конфликт разрушил семейный бизнес сети алкомаркетов

  • 08/03/2025, 12:30
Корпоративный конфликт разрушил семейный бизнес
Совладельцы «Ароматного мира» братья Задорины планируют продавать компанию

Один из основателей алкомаркета «Ароматный мир» Валерий Задорин направил нескольку исков в Арбитражный суд Москвы, оспаривая сделку, согласованную его совладельцем, братом Павлом Задориным. Также Валерий Задорин требует через суд от ООО «АМ Ритейл», управляющего сетью алкомаркетов «Ароматный мир», предоставить документы компании. Об этом 4 марта рассказал «Коммерсант».

6 марта стало известно, что владельцы сети алкомаркетов рассматривают возможность продажи бизнеса за 22 млрд. рублей. Одним из возможных претендентов на приобретение сети могут быть структуры владельца «Севергрупп» Алексея Мордашова, который развивает через свою розничную компанию «Лента» алкомаркеты «Вингараж». За последние четыре года владелец «Ленты» уже сделал ряд крупных приобретений. Так, в середине 2021 года он приобрел российский бизнес сети супермаркетов Billa, в октябре 2023-го сеть магазинов у дома «Монетка», в конце прошлого года «Улыбку радуги», а в январе 2025 года появилась информация, что «Лента» собирается приобрести сеть гипермаркетов «Окей».

Добавим, на 1 февраля текущего года «Ароматный мир» насчитывал 1016 магазинов. Выручка сети в 2023 году увеличилась на 20% до 41,2 млрд руб, в 2024-м — примерно на 23%, превысив 50 млрд руб. без НДС. На начало 2024-го ритейлер занимал 63-ю строчку в рейтинге «ТОР-200 крупнейших торговых сетей FMCG» по версии INFOLine. В Новосибирске работает два алкомаркета «Ароматный Мир», на улицах Челюскинцев и Фрунзе.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области на одном из популярных сайтов объявлений появился промышленный лот — нефтеперерабатывающий завод, который можно приобрести за 110 миллионов рублей. 

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Продажа бизнеса


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