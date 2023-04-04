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Легальная перепланировка квартиры: разрешенные и запрещенные меры

  • 04/04/2023, 16:48
Перепланировка
Многие собственники со временем обнаруживают в себе стремление сделать ремонт в квартире. И подобное желание вполне естественно, ведь любая недвижимость нуждается в том, чтобы поддерживать ее на достойном уровне.

Но, чтобы внести изменения, иногда потребуется разрешение от жилищной инспекции, которая и будет определять, насколько правомерно решение владельца. Вот почему к вопросу перепланировки нужно подходить с осторожностью. Желательно заранее изучить, что можно делать, а что нельзя, дабы избежать последующих проблем.

Какие изменения разрешено вносить законодательством

Если планируется просто покрасить стены, то проблем не возникнет. Это не затронет вопрос конструкции дома, никак не повредит соседям. Главное, что человек просто решает обновить свою территорию, сделать ее удобной для себя, изменить уровень комфорта. Ниже представлены пункты, которые также можно менять без согласования.

  1. Косметический ремонт можно делать без всякого разрешения. Что относится к этому понятию? Разрешается штукатурить и красить, клеить новые обои, менять плитку в ванной, стелить линолеум или класть ламинат.
  2. Нет проблем в том, чтобы подвергать замене межкомнатные двери, стеклить балкон. Важное условие: стены и проемы должны оставаться нетронутыми. Только в этом случае можно говорить о правомерности сделанных шагов.
  3. Разрешается устанавливать свежее оборудование, соответствующее по устройству и габаритам прежнему: трубы, ванна, раковина.
  4. Можно переставлять электроплиту в пределах кухни. Ведь это не помешает вашим соседям, и вы сами продолжите готовить пищу на том же оборудовании. Поэтому если собираетесь менять плиту на более современную модель, в таком решении нет ничего глобального.

Какие существуют ограничения

Есть нюансы, которые требуют детального рассмотрения. В этом случае сходу никак нельзя ничего утверждать однозначно. Потребуется получить разрешение на перепланировку, чтобы выполнить ряд вещей. Рассмотрим подробнее, что к ним относится.

  • Установка иного оборудования, изначально не предусмотренного при постройке многоквартирного дома. Сюда относится замена газовой плиты на электрическую, установка душевой кабинки вместо ванны. Казалось бы, страшного ничего нет, но владельцу необходимо уведомить о своем решении соответствующие инстанции.
  • Нельзя просто так менять системы отопления, водоснабжения, газоснабжения и вентиляции. Если вы предпочтете это сделать самостоятельно, вероятнее всего, в качестве предупредительной меры получите немаленький штраф, который впоследствии придется выплатить из собственного кармана.
  • Не позволяется менять границы помещений, сносить стены, перегородки, оконные и дверные проемы, в корне менять конструкцию полов. Невозможно сделать антресоль, если она изначально не предусмотрена.

Что категорически запрещено

Есть вещи, которые в любом случае вам не позволят сделать в квартире. Эти действия влекут за собой серьезные изменения в общедомовой системе и могут затронуть интересы других граждан. Стоит остановиться на них подробно, чтобы избежать ошибок в принятии заведомо неправильных решений.

  1. Делать теплые полы с подогревом. Ведь для этого требуется задействовать системы горячего водоснабжения или отопления. Если трубы прорвет, заменить их в кратчайшие сроки и остановить потоп будет невероятно трудно.
  2. Нельзя переносить батареи на балкон. Не допускается пристраивать дополнительные лоджии и террасы, помимо тех, что изначально были заложены в проект. Подобные действия считаются грубым нарушением, кроме того, видны с внешней стороны, то есть, скрыть ничего не получится.
  3. Не допускается совершать перепланировку в аварийных домах. Велика вероятность того, что дом просто этого не выдержит, возможны глобальные повреждения, которые также придется компенсировать.
  4. Нельзя стараться объединять газифицированные помещения с жилыми комнатами. Это опасно для вас самих и живущих по соседству людей.

Таким образом, в квартире разрешено делать то, что не поменяет ее структуры, не станет причиной разногласий с соседями. Без проблем устанавливайте новые окна, осуществляйте косметический ремонт по мере надобности, разрешается стеклить балкон. Но если конкретные действия непосредственно повлекут за собой изменения в плане и техпаспорте, то от таких решений лучше отказаться. Делать подобные шаги необходимо с разрешения, чтобы не навлечь на себя неприятности в виде серьезных штрафов.

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