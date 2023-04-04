Путин пообещал до июля 2024 года оставить тарифы ЖКХ без изменений

Президент России Владимир Путин во время общения с рабочими на заводе «Тулажелдормаш» заявил, что в ближайшие 1,5 года индексации тарифов ЖКХ быть не должно, передает ТАСС.

Путин добавил, что благодаря переносу индексации появились средства, которые могут быть направлены на развитие системы ЖКХ в регионах страны.

Традиционно индексация тарифов ЖКХ должна была состояться в июле текущего года, однако Минэкономразвития приняло решение о ее переносе на декабрь прошлого года. При этом коммунальные услуги подорожали на 9%.

По данным ведомства, при реализации новых тарифных решений средний ежемесячный платеж на семью из трех человек вырос на 324 рубля.

Отмечалось, что перенос индексации обусловлен прогнозом социально-экономического развития страны и необходимостью обеспечения непрерывной работы и развития инфраструктуры ЖКХ. Изменение тарифов также призвано помочь обновить теплотрассы, водопроводы и другие объекты.

Ранее редакция сообщала, что россиян могут обязать впускать в квартиры работников ресурсоснабжающих организаций.

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