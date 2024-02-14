Легендарный 13-й трамвай столкнулся с автобусом в Новосибирске

Сегодня, 14 февраля, на перекрёстке улицы Доватора и ГБШ произошло столкновение трамвая №13 с автобусом.

— Трамвай загорелся после того, как произошло ДТП, — сообщается в группе «АСТ-54».

Отмечается, что пассажиров удалось высадить.

Как сообщили в ГИБДД, в ДТП пострадавших нет, причинён только материальный ущерб транспортным средствам.

В МЧС рассказали, что в пожарно-спасательные подразделения обращений о случившемся не поступало.

В паблике начали активно обсуждать произошедшее.

— Опять этот трамвай выскочил из-за угла. — Окружён, но не сломлен. — Это подтеки графита от токоприемника! — Бак загорелся.

Ранее редакция сообщала о том, что новые маршруты общественного транспорта появятся в 2024 году в Новосибирске.