Новый сервис поможет оформить электронную подпись без обращения в удостоверяющий центр

Юрлица и индивидуальные предприниматели теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) по биометрии, не обращаясь в Удостоверяющий центр ФНС России лично. Услуга стала первым шагом формирования суперсервиса «Старт бизнеса онлайн».

Для оформления квалифицированной электронной подписи по биометрии потребуется:

подтверждённая учётная запись на портале госуслуг;

подтверждённая регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС). Её можно зарегистрировать в банке из списка;

компьютер или ноутбук с камерой и микрофоном, а также установленными на нем средствами электронной подписи;

сертифицированный ФСБ России или ФСТЭК России электронный носитель (токен) для записи ключей электронной подписи.

Оформить подпись можно на официальном сайте ФНС России. Организации — в разделе «Юридические лица» – «Личный кабинет» – «Выпустить сертификат ЭП с помощью ЕСИА и ЕБС», индивидуальные предприниматели — в «Личном кабинете налогоплательщика – индивидуального предпринимателя» в разделе «Услуги. Сервисы» — «Получение КЭП» — «Получить сертификат ЭП» — «Дистанционно с использованием биометрии». Авторизоваться в Личном кабинете ИП можно как с помощью логина и пароля, так и через учетную запись госуслуг.

В процессе оформления подписи пользователю необходимо:

Авторизоваться через госуслуги (ЕСИА) и подтвердить свою личность через ЕБС; Проверить и при необходимости скорректировать данные предзаполненного заявления на получение сертификата; Сформировать ключи электронный подписи, дождаться выпуска соответствующего сертификата и после ознакомления с его содержимым — записать сертификат на электронный носитель (токен).

Весь процесс занимает несколько минут.