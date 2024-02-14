Новый сервис поможет оформить электронную подпись без обращения в удостоверяющий центр

Юрлица и индивидуальные предприниматели теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) по биометрии, не обращаясь в Удостоверяющий центр ФНС России лично. Услуга стала первым шагом формирования суперсервиса «Старт бизнеса онлайн».
Для оформления квалифицированной электронной подписи по биометрии потребуется:
Оформить подпись можно на официальном сайте ФНС России. Организации — в разделе «Юридические лица» – «Личный кабинет» – «Выпустить сертификат ЭП с помощью ЕСИА и ЕБС», индивидуальные предприниматели — в «Личном кабинете налогоплательщика – индивидуального предпринимателя» в разделе «Услуги. Сервисы» — «Получение КЭП» — «Получить сертификат ЭП» — «Дистанционно с использованием биометрии». Авторизоваться в Личном кабинете ИП можно как с помощью логина и пароля, так и через учетную запись госуслуг.
В процессе оформления подписи пользователю необходимо:
Весь процесс занимает несколько минут.
Фото: freepik.com — montypeter
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