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«Ты — беспонтовая мразь!»: пассажирка устроила истерику и избила водителя такси в Новосибирске

  • 14/02/2024, 14:34
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«Ты — беспонтовая мразь!»: пассажирка устроила истерику и избила водителя такси в Новосибирске
Свое поведение женщина объяснила тем, что опаздывала на завтрак.

Кавер-версия «Вези меня, мразь» произошла утром 14 февраля в Новосибирске. Такси приехало к одному из домов на улице Кошурникова, чтобы отвезти клиентку на улицу Кропоткина. К машине подошла женщина с ребенком и с бустером в руках. Так как заказ был сделан по обычному тарифу, у водителя детского кресла не оказалось. Женщина самостоятельно пыталась пристегнуть свое автокресло, но у нее не получалось.

 — Я сразу сообщил ей, что по детскому тарифу не работаю. Потом предложил встать в парковочный карман и пристегнуть ребенка. С этого момента она просто начала орать, — рассказал таксист.

Мужчина тут же поставил телефон на запись.

Видео конфликта между водителем и пассажиркой попало в новосибирский паблик «АСТ-54» в ВКонтакте. На ролике сибирячка орет благим матом на мужчину, оскорбляет его и бросается с кулаками. Видео рекомендуется к просмотру только лицам, достигшим 18-летнего возраста.

— Я опаздываю. Вам плевать на людей! Конченный какой! Что б вам такая ситуация выпала с утра: что б такая конченная тварь сидела с умным видом! Бросаете маленьких детей на дороге! Вы детей не любите, да? У вас их нет, скорей всего! И не будет! Конченная беспонтовая мразь! Обоссанное ничтожество! Кусок дерьма! Тварь!, — бьется в истерике женщина.

Проклятия в адрес таксиста сопровождаются отборным матом.

Став невольным свидетелем конфликта, маленький пассажир заплакал, просил маму успокоится. Однако разъяренная родительница просто не замечала его мольбы.

Выдержке мужчины можно только позавидовать. Он спокойно помог расстегнуть бустер и выйти пассажирам из машины. Оказавшись на улице, женщина продолжила кричать и обвинять водителя во всех смертных грехах, пока он не уехал.

Позже сибирячка связалась с оппонентом и в голосовом сообщении обвинила его в равнодушии и не мужском поступке. При этом она отметила, что из-за него ребенок опаздывал на завтрак.

— Вы видите, что у меня куча вещей, мы опаздываем, он мог остаться без завтрака. Вы можете идти к какому угодно юристу. Но вы не по-мужски себя ведете. Я не знаю, как держать себя в руках, если мужчина себя так ведет, — объяснила сибирячка свое поведение.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске перед судом предстанет 33-летний рецидивист, напавший на таксиста.

Фото, видео: АСТ-54 в ВКонтакте.

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Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : такси пассажирка конфликт видео


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