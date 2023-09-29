Легендарный дедушка-гармонист из Новосибирска оказался в больнице

В пятницу, 29 сентября, знаменитого в Новосибирске пенсионера, который много лет играл на гармошке у входа в метро, увезли в больницу. Об этом журналистам Infopro54 сообщили волонтеры из благотворительного фонда «Евдокия», помогающие старикам.

― Соседка пришла к нему утром проповедовать. Она каждый день ходит, помогает, готовит еду. Она заметила, что у Иосифа Александровича перекошен рот и бессвязная речь. Вызвала скорую. Его увезли в неврологическое отделение 34-й больницы. Сейчас он там, ― рассказала волонтер Екатерина Титова.

В фонде очень переживают о здоровье подопечного и говорят, что врачи не особо делятся информацией, ссылаясь, что волонтеры пенсионеру не родственники. К сожалению, близких людей, кто будет навещать дедушку и приносить ему передачи нет.

Иосиф Александрович прославился на всю страну пару лет назад. СМИ писали о нем, как об очень добром человеке, который игрой на гармони зарабатывает на корм бездомным собакам. Песни военных лет в исполнении пенсионера приносили не сильно большой доход, но его хватало, чтобы прокормить более 20 бродячих животных.