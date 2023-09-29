Тело 19-летнего парня без головы нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

Вечером в пятницу, 29 сентября, под окнами многоэтажного дома на улице Народной в Калининском районе обнаружено тело молодого человека. У парня отсутствует голова.

― Погибшему 19 лет, он житель Новосибирской области. Возможно студент, ― сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Обстоятельства происшествия выясняются. Очевидцы утверждают, что видели мужчину за несколько минут до трагедии, гуляющим по парапету на верхних этажах.

Ранее редакция писала, что в Новосибирске на улице Полтавская 22-летнего парня нашли на асфальте под окнами жилого дома.