Суд вернул государству ростовское предприятие РАТМ Холдинга по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства акций ПАО «Ростовский оптико-механический завод», говорится в документах, опубликованных на сайте суда. Речь идет о 14,6 тыс обыкновенных и 598,7 тыс привилегированных акций, находящихся в собственности ООО «СибМир» и 8,9 тыс обыкновенных акций — АО «ИсНов». Акции должны быть зачислены на лицевой счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Решение суда должно быть немедленно исполнено, подчеркивается в документах.
Кроме того, с «СибМира» и «ИсНов» в доход государства взыскано по 6 тыс рублей госпошлины.
—Генеральной прокуратурой, в рамках предоставленных ей полномочий, при осуществлении надзора за соблюдением законодательства РФ, выявлены факты нарушения экономического суверенитета РФ, незаконного распоряжения и выбытия из владения РФ имущества ГП «РОМЗ», представляющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также противоправного завладения им ответчиками, — подчеркивается в материалах суда. — Российская Федерация как собственник ГП «РОМЗ», его приватизацию не проводила, правомочия по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом субъекту РФ — Ярославской области не передавала, мероприятия по приватизации и акционированию ГП «РОМЗ» проведены с нарушением федерального законодательства и помимо воли собственника, что послужило основанием для обращения с иском в арбитражный суд.
В документах суда отмечается, что при отсутствии решения о приватизации ГП «РОМЗ», принятого в установленном законом порядке, все действия по его акционированию и последующему совершению в процедуре приватизации сделок с его акциями являются неправомерными, а также нарушающими имущественные права государства. При этом возражения ответчиков и третьих лиц, а также представленные в их обоснование доказательства не имеют правового значения.
— Доводы представителей ответчиков и третьих лиц о том, что федеральным органам власти, включая правительство Российской Федерации, было известно о состоявшейся приватизации, признаны судом несостоятельными, поскольку не опровергают доводы Генеральной прокуратуры об отсутствии волеизъявления РФ в лице правительства РФ на приватизацию ГП «РОМЗ», — подчёркивается в решении.
Представители ПАО «РОМЗ» подали ходатайство об отмене обеспечения иска, но суд им отказал. Дело рассматривается в апелляционной инстанции.
По данным Seldon.Basis, 24% РОМЗ принадлежит ООО «СибМир» собственником которого является АО «РАТМ- холдинг», который контролирует Эдуард Таран. В 2020 году холдинг сообщал о планах запустить на площадке завода браунфилд «РИД Ростов», для обеспечения благоприятных условий для концентрации приборостроительных производств, а также субъектов малого и среднего предпринимательства из смежных отраслей. Собственником АО «Иснов», которому принадлежит 24% акций РОМЗ, является гражданин России.
ПАО «РОМЗ» включено в сводный реестр оборонных предприятий Минпромторга России, является производителем специальной техники, а также ее комплектующих, используемых в том числе для оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации, имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности и обороны страны, осуществляет серийное производство и ремонт оптико-механических и оптико-электронных комплексов, является ведущим разработчиком и производителем наблюдательных и прицельных комплексов систем управления огнем для бронетанковой и авиационной техники, а также широкой номенклатуры приборов военного и специального назначения, головным исполнителем по государственным контрактам, заключенным с Министерством обороны Российской Федерации, соисполнителем по договорам в сфере государственного оборонного заказа.
В РАТМ Холдинг также входит АО «Экран-Оптические системы», расположенный в Новосибирске. Предприятие является единственным производителем определенных типов фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) на постсоветском пространстве.
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Фото freepik.com — freepik
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