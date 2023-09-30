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Суд вернул государству ростовское предприятие РАТМ Холдинга по иску Генпрокуратуры

  • 30/09/2023, 09:12
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Суд вернул государству ростовское предприятие РАТМ Холдинга по иску Генпрокуратуры
Приватизация и акционирование завода проведены с нарушением федерального законодательства и помимо воли собственника, подчеркивается в решении.

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства акций ПАО «Ростовский оптико-механический завод», говорится в документах, опубликованных на сайте суда. Речь идет о 14,6 тыс обыкновенных и 598,7 тыс привилегированных акций, находящихся в собственности ООО «СибМир» и 8,9 тыс обыкновенных акций — АО «ИсНов». Акции должны быть зачислены на лицевой счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Решение суда должно быть немедленно исполнено, подчеркивается в документах.

Кроме того, с «СибМира» и «ИсНов» в доход государства взыскано по 6 тыс рублей госпошлины.

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 Напомним, Генпрокуратура обратилась в суд с иском об истребовании госимущества в августе 2023 года. Как говорится в материалах суда, ответчики в письменных отзывах и их представители в судебном заседании требования не признали, заявив о пропуске истцом срока исковой давности, который исчисляют: ООО «СибМир» — с 11.12.1993 — даты постановления Совета Министров – правительства Российской Федерации № 1285 «О предприятиях и организациях оборонных отраслей и промышленности, не подлежащих приватизации в 1993-1995 годах, а также преобразуемых в акционерными общества»; АО «ИсНов» — с марта 1995 года — начала мероприятий по приватизации ПАО «РОМЗ» с участием полномочного представителя Российской Федерации.

—Генеральной прокуратурой, в рамках предоставленных ей полномочий, при осуществлении надзора за соблюдением законодательства РФ, выявлены факты нарушения экономического суверенитета РФ, незаконного распоряжения и выбытия из владения РФ имущества ГП «РОМЗ», представляющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также противоправного завладения им ответчиками, — подчеркивается в материалах суда. — Российская Федерация как собственник ГП «РОМЗ», его приватизацию не проводила, правомочия по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом субъекту РФ — Ярославской области не передавала, мероприятия по приватизации и акционированию ГП «РОМЗ» проведены с нарушением федерального законодательства и помимо воли собственника, что послужило основанием для обращения с иском в арбитражный суд.

В документах суда отмечается, что при отсутствии решения о приватизации ГП «РОМЗ», принятого в установленном законом порядке, все действия по его акционированию и последующему совершению в процедуре приватизации сделок с его акциями являются неправомерными, а также нарушающими имущественные права государства. При этом возражения ответчиков и третьих лиц, а также представленные в их обоснование доказательства не имеют правового значения.

Доводы представителей ответчиков и третьих лиц о том, что федеральным органам власти, включая правительство Российской Федерации, было известно о состоявшейся приватизации, признаны судом несостоятельными, поскольку не опровергают доводы Генеральной прокуратуры об отсутствии волеизъявления РФ в лице правительства РФ на приватизацию ГП «РОМЗ», — подчёркивается в решении.

Представители ПАО «РОМЗ» подали ходатайство об отмене обеспечения иска, но суд им отказал. Дело рассматривается в апелляционной инстанции.

По данным Seldon.Basis,   24% РОМЗ принадлежит ООО «СибМир» собственником которого является АО «РАТМ- холдинг», который контролирует Эдуард Таран. В 2020 году холдинг сообщал  о планах запустить на площадке завода браунфилд «РИД Ростов», для обеспечения благоприятных условий для концентрации приборостроительных производств, а также субъектов малого и среднего предпринимательства из смежных отраслей. Собственником АО «Иснов», которому принадлежит 24% акций РОМЗ, является гражданин России.

ПАО «РОМЗ» включено в сводный реестр оборонных предприятий Минпромторга России, является производителем специальной техники, а также ее комплектующих, используемых в том числе для оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации, имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности и обороны страны, осуществляет серийное производство и ремонт оптико-механических и оптико-электронных комплексов, является ведущим разработчиком и производителем наблюдательных и прицельных комплексов систем управления огнем для бронетанковой и авиационной техники, а также широкой номенклатуры приборов военного и специального назначения, головным исполнителем по государственным контрактам, заключенным с Министерством обороны Российской Федерации, соисполнителем по договорам в сфере государственного оборонного заказа.

В РАТМ Холдинг также входит АО «Экран-Оптические системы», расположенный в Новосибирске. Предприятие является единственным производителем определенных типов фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) на постсоветском пространстве.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговая подала на банкротство распредцентра, который ранее был известен, как «Мандарин». 

Фото freepik.com — freepik

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : СибМир РОМЗ РАТМ Холдинг оборонное предприятие Новосибирск Генпрокуратура


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