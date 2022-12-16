Легкая ипотека с материнским капиталом в Банке «Левобережный»

По программе «Лайт 2.0» можно использовать федеральный материнский капитал в размере 693,1 тыс. рублей, региональные выплаты на ребенка при рождении третьего или последующих детей (от 30 до 150 тыс. рублей) и субсидии многодетным семьям (450 тыс. рублей). В сумме это более 1,2 млн рублей.
Минимальный размер кредита составляет 150 000 рублей, срок — 15 лет, ставка — 13,4% годовых. Первый платеж вносится через 2 месяца кредита. Купить можно комнату, дом либо квартиру на первичном или вторичном рынке недвижимости.
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Первый платеж по графику оплачивается в платежную дату третьего процентного периода и включает в себя начисленные проценты с даты выдачи кредита по фактическую дату платежа и часть основного долга. При своевременном обращении заемщика в ПФР средства материнского капитала приходят до наступления даты первого платежа по кредиту.
Заемщику необходимо до сделки внести на счет сумму, достаточную для погашения процентов за первые 2 месяца кредита.
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Фото: unsplash.com
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