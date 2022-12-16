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Легкая ипотека с материнским капиталом в Банке «Левобережный»

  • 16/12/2022, 17:14
Семьи с детьми могут приобрести недвижимость за счет государственных субсидий по программе банка «Лайт 2.0». Кредит выдается по двум документам, без подтверждения дохода и первоначального взноса.

новости бизнесаПо программе «Лайт 2.0» можно использовать федеральный материнский капитал в размере 693,1 тыс. рублей, региональные выплаты на ребенка при рождении третьего или последующих детей (от 30 до 150 тыс. рублей) и субсидии многодетным семьям (450 тыс. рублей). В сумме это более 1,2 млн рублей.

Минимальный размер кредита составляет 150 000 рублей, срок — 15 лет, ставка — 13,4% годовых. Первый платеж вносится через 2 месяца кредита. Купить можно комнату, дом либо квартиру на первичном или вторичном рынке недвижимости.

Получить консультацию вы можете по телефону 8-800-3333-555 или в ипотечных центрах Банка «Левобережный»:

  • г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;
  • г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
  • г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
  • г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;
  • г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
  • г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;
  • г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;
  • г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
  • г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Подайте заявку на ипотеку на сайте или в BL-Online, и специалист вам перезвонит.

Первый платеж по графику оплачивается в платежную дату третьего процентного периода и включает в себя начисленные проценты с даты выдачи кредита по фактическую дату платежа и часть основного долга. При своевременном обращении заемщика в ПФР средства материнского капитала приходят до наступления даты первого платежа по кредиту.

Заемщику необходимо до сделки внести на счет сумму, достаточную для погашения процентов за первые 2 месяца кредита.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: unsplash.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека с материнским капиталом Банк Левобережный


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