С 21 декабря у российских компаний перестанут работать американские роутеры

Санкции повлияли на решение компании Meraki – «дочки» американской корпорации Cisco, отключить все свои роутеры и облачные точки доступа в России с 21 декабря. Об этом сообщает «Хабр», ссылаясь на российских клиентов компании, которые получили письмо с соответствующей информацией.

Осенью текущего года Meraki отключила российских клиентов от облачных услуг и заблокировала точки доступа. Компания также удалила устройства из учетных записей в своих сервисах и выдвинула требование вернуть оборудование, причем без компенсации со стороны производителя.

Напомним, маршрутизаторы Meraki продавались в России наряду с такими популярными брендами, как TP-Link, Xiaomi или Huawei. Российские пользователи старались обойти блокировку и продлить работу роутера, однако безуспешно. В начале декабря компания временно вернула доступ к устройствам без объяснения причин.

Meraki — один из крупных мировых разработчиков облачных и сетевых решений. Ее материнская компания Cisco прекратила продажи и обслуживание оборудования на территории России еще весной. А летом решила полностью уйти из страны на фоне продолжающейся СВО в Украине. Убытки Cisco от сворачивания бизнеса в РФ и Беларуси составили $200 млн.

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