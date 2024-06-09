Одинокий новосибирец похоронил жену и выиграл в лотерею 30 миллионов рублей

Неожиданное счастье свалилось на голову жителя Новосибирска. 51-летний Михаил Танин всю жизнь прожил в захудалом общежитии на Затулинке, потом от рака умерла его жена. У пары не было детей, поэтому он остался совсем один. Казалось, что черная полоса преследует сибиряка очень давно и долго, но недавно он решил попытать удачу и за 100 рублей со своей скромной зарплаты водителя купил лотерейный билет.

В свое везение Михаил не верил, поэтому даже не стал следить за розыгрышем тиража. Но вдруг ему на телефон пришло неожиданное смс-сообщение.

― Сначала не поверил своим глазам. Там было написано: «Поздравляем! Вы выиграли 30 млн рублей». Это просто как нищему в один момент стать миллионером, – рассказал изданию Сиб.фм победитель лотерее.

Сейчас холостяк невероятно счастлив. Он запланировал покупку нового дома, а чтобы полностью ощутить радость от сбывшейся мечты он первым делом приобрел путевку в жаркие страны и улетел на Мальдивы.

Журналисты Сиб.фм обещают поделиться фотографиями с райских островов этого счастливчика. А ведь действительно, поверить в такую историю очень сложно. Будем ждать ее продолжения.