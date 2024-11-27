Лена Петросян: Во время распродаж главное — не попасть на фальшивые скидки

Черная пятница уже давно стала для бизнеса способом привлечь больше покупателей и повысить продажи. И порой, чтобы достигнуть этой цели, продавцы идут на хитрости, создавая у покупателей иллюзию выгоды. Тем не менее распродажи — это не только уловки маркетологов. Существуют и реальные скидки, которые могут помочь хорошо сэкономить на необходимых покупках. Как найти такие предложения и что выгоднее покупать в сезон распродаж, рассказала Inforpo54 Лена Петросян, руководитель группы новых продаж финтех-компании «ЮMoney»:

Как узнать, что скидка ненастоящая

— По данным опроса, который мы провели перед распродажами в прошлом году, почти четверть респондентов не доверяют акциям и считают, что магазины завышают цены прежде, чем сделать скидку.

К сожалению, такое, правда, случается. Недобросовестные продавцы могут использовать «красные ценники» в качестве приманки, помогающей повысить продажи. Однако бренды, которые дорожат своей репутацией и лояльностью покупателей, не используют такие уловки. Для них распродажи — это возможность расширить аудиторию и распродать запасы товаров, в том числе тех, что плохо расходятся без акций.

Есть несколько способов определить, реальная перед вами скидка или нет.

Прежде всего, нужно посмотреть на ее размер. Советую с осторожностью относиться к снижению ценников на 80-90%. Такие скидки просто невыгодны брендам с адекватной маржой. Вообще, с товарами известных марок обычно все достаточно просто: их стоимость можно проверить на официальном сайте производителя. Если найденное вами предложение значительно дешевле — и без скидки, и со скидкой, — скорее всего, перед вами подделка. Такое часто встречается в соцсетях.

С небольшими продавцами сложнее. Надежнее покупать у тех, кому вы изначально больше доверяете, например у каких-то знакомых вам локальных брендов. Но многие привыкли покупать только на маркетплейсах, где много разных продавцов с разными подходами к продажам. Поэтому будьте готовы выделить на поиски больше времени. Читайте отзывы, смотрите фото и видео от других покупателей, ищите информацию на сторонних сайтах, изучайте ответы продавца.

На крупных маркетплейсах также есть встроенные инструменты для отслеживания динамики цен. Советую просматривать их показатели на разных площадках, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Бывают еще специальные расширения для браузеров, которые помогают мониторить цены, но они зачастую работают с ограниченным количеством магазинов.

Что выгоднее всего покупать на распродажах

Как отмечают еще 7% участников проведенного нами опроса, если на распродажах и возможна экономия, то весьма сомнительная, потому что из-за скидок ты покупаешь больше, чем планировал. Как правило, такие решения принимаются на эмоциях, из страха не успеть купить что-то полезное и упустить выгоду.

Поэтому я всегда советую идти на распродажи с продуманным списком того, что вам действительно нужно. А еще лучше, если вдобавок вы подсчитаете (хотя бы примерно) сумму, которую готовы потратить. Составляя такой список, учитывайте, что даже если все скидки настоящие, некоторые товары покупать более выгодно.

Во-первых, это электроника и бытовая техника. Год за годом наши исследования с итогами распродаж показывают, что это одна из самых популярных категорий. Люди понимают, что даже небольшая скидка на такие товары может быть ощутимой. Поэтому, например, если вы откладывали обновление старого пылесоса или фена, есть смысл дождаться Черной пятницы. Лучше даже заранее выбрать несколько вариантов и добавить их в корзину или «Избранное» на разных площадках, а после старта распродажи посмотреть, как изменилась цена.

Во-вторых, я рекомендую искать на распродажах одежду. Как правило, скидки на товары этой категории вполне настоящие, потому что продавцы стремятся освободить место в магазинах и на складах для новых коллекций. Обычно самые большие скидки — на трендовые вещи, которые быстро выходят из моды. Поэтому можно, например, сэкономить на платье или аксессуарах для корпоратива.

Но сильно трендами лучше не увлекаться. Если вы хотите обновить гардероб надолго, уделяйте внимание в первую очередь базовой одежде и тратьте больше на то, что будете чаще носить. Такие вещи должны быть универсальными и качественными, должны легко сочетаться с другими элементами одежды. Чтобы не ошибиться в выборе, перед шопингом переберите свой гардероб и подумайте, чего вам не хватает. На осень-зиму стоит искать базовые джинсы и брюки, джемперы классических оттенков и фасонов, классические костюмы, трикотаж, а также демисезонную обувь и верхнюю одежду.

Кроме того, во время распродаж можно с выгодой закупиться новогодними подарками и другими праздничными товарами. Например, ощутимые скидки бывают в магазинах косметики и парфюмерии, украшений и аксессуаров, игрушек и товаров для дома, в книжных и т. д. Помимо подарков, можно уже с ноября начать покупать украшения для дома и продукты для праздничного стола, которые долго хранятся. Так вы не только сэкономите, но и избавите себя от лишней суеты, которая обычно сопровождает подготовку к праздникам в последний момент.

Наконец, еще одна категория, про которую многие забывают, — это услуги. На современных распродажах можно с выгодой приобрести не только товары. Например, сегодня всевозможные акции устраивают медицинские лаборатории, стоматологии, салоны красоты, авиакомпании, онлайн-школы и т. д. Если вы давно хотите пройти дополнительное обучение, купить абонемент в спортзал или, скажем, поставить брекеты, обязательно узнайте об акциях, которые предлагают разные онлайн-школы, фитнес-центры и клиники. Так вы потратите заметно меньше, чем в обычное время.

На что еще обращать внимание

Современные распродажи — это не только скидки. Иногда больше всего выгоды можно получить, если выбрать правильный способ оплаты. Например, некоторые банки и финансовые сервисы начисляют повышенный кешбэк за покупки в партнерских магазинах. Он бывает в рублях или баллах, которые можно сразу же потратить на другой необходимый товар. Иногда кешбэк достигает 30%.

Также сегодня популярны сервисы оплаты частями, за использование которых многие магазины предлагают хорошие скидки. Это решение особенно удобно для крупных покупок, в том числе для пополнения гардероба или обновления техники.

Таким образом, перед покупкой советую внимательно изучить доступные вам способы оплаты, просмотреть актуальные кешбэк-предложения от партнеров вашего банка и сравнить выгоду от разных вариантов.

Пример: вы ищите подарок, и вам приглянулся дорогой парфюм в одной крупной сети магазинов косметики. Не спешите сразу же его покупать. Сначала откройте приложение своего банка и изучите актуальные предложения. Возможно, как раз сейчас за оплаченную картой покупку в другой известной сети ваш банк-эмитент начисляет хороший кешбэк.

Не забывайте также про программы лояльности и персональные предложения магазинов. В крупных сетях обычно можно копить и списывать баллы. Некоторые также дают дополнительную скидку за установку приложения, подписку на рекламные рассылки, распространяют промокоды через блогеров и инфлюенсеров.

Но самое главное правило — покупать только то, что вам действительно нужно. Распродажи подстегивают нас тратить больше, и если избегать хотя бы таких необдуманных расходов, то шопинг сразу станет более осмысленным. Перед оплатой дайте себе время походить и подумать. А даже если передумаете, не забывайте, что большинство товаров и услуг подлежат возврату — полному или частичному.