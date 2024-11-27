Новосибирский производитель начал выпускать Z-картон

«Новосибирский картонно-бумажный комбинат» запустил производство нового вида упаковочного гофрокартона в виде длинной ленты протяженностью до 600 метров. Он имеет рилевочные линии с шагом в один метр, поэтому ее можно сложить в стопку, похожую на гармошку или цепочку из буквы Z.

Как заявили на предприятии, ленту «бесконечного» картона удобнее использовать при изготовлении коробок, так как ее можно загрузить в машину с автоматизированной подачей (при работе с листовым картоном, напротив, необходим работник, вручную подающий заготовки), а машина может выкроить из этой ленты оптимальное количество коробок и ящиков разных видов и типов — с минимальным процентом обрезков.

Как отметил генеральный директор НКБК Игорь Диденко, изготовление Z-картона технологически существенно отличается от выпуска картона листового.

— Z-картон будет эффективным для предприятий, которые не хотят перепоручать производство упаковки для своей продукции другим компаниям и предпочитают разместить автоматизированные раскроечные линии на собственных площадях, — подчеркнул Игорь Диденко.

Потенциальным рынком сбыта для этого материала является вся зауральская часть России вплоть до Владивостока. По словам Диденко, на этой территории Z-картон не производится, предприятиям приходится его закупать в европейской части России. Это увеличивало плечо поставок и затраты, которые закладываются в цену конечной продукции.

Образную многозначность термина «Z-картон» НКБК намерен использовать и в гуманитарном аспекте: 3% от продажи каждого метра Z-картона будут направляться на поддержку СВО — на гуманитарные нужды освобожденных территорий, госпиталям и реабилитационным центрам.