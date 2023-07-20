Лес из Сибири незаконно отправляют в Китай и страны Средней Азии

Обнаружены три организованные преступные группы.

В прошлом году за первое полугодие нарушений в сфере лесоэкспорта было на треть меньше, чем в этом. Наибольшее число уголовных дел возбуждено Красноярской таможней – 20, 6 из них — Службой Красноярской таможни по Республике Хакасия. 16 уголовных дел — Иркутской таможней, 15 уголовных дел — Кемеровской таможней.

— Почти во всех случаях есть подозреваемые. Для преступлений злоумышленники чаще всего заявляли в декларациях недостоверные сведения о производителе пиломатериалов, использовали подложные товаросопроводительные документы, — сообщили в отделе по связям с общественностью Сибирского таможенного управления.

Таможенные органы региона в 2023 году в ходе производства следственных действий изъяли лесоматериалы общим объемом около 3,9 тыс. кубических метров.