Лес из Сибири незаконно отправляют в Китай и страны Средней Азии

Обнаружены три организованные преступные группы.
В прошлом году за первое полугодие нарушений в сфере лесоэкспорта было на треть меньше, чем в этом. Наибольшее число уголовных дел возбуждено Красноярской таможней – 20, 6 из них — Службой Красноярской таможни по Республике Хакасия. 16 уголовных дел — Иркутской таможней, 15 уголовных дел — Кемеровской таможней.
— Почти во всех случаях есть подозреваемые. Для преступлений злоумышленники чаще всего заявляли в декларациях недостоверные сведения о производителе пиломатериалов, использовали подложные товаросопроводительные документы, — сообщили в отделе по связям с общественностью Сибирского таможенного управления.
Таможенные органы региона в 2023 году в ходе производства следственных действий изъяли лесоматериалы общим объемом около 3,9 тыс. кубических метров.
— В таможенных органах региона продолжает складываться положительная практика по выявлению преступлений, совершенных в составе организованной преступной группы, – отметил начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев. — Возбуждено 15 уголовных дел в отношении участников трех организованных преступных групп.
Фото предоставлено Сибирским таможенным управлением
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