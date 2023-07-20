Олег Яцков стал новым главой Краснообска

Совет депутатов р.п. Краснообска Новосибирской области на 32-й сессии единогласно выбрали главой поселка заместителя председателя Совета депутатов города Бердска Олега Яцкова. За него отдано 14 из 15 голосов (один депутат отсутствовал). Он заявил, что хочет превратить поселок в наукоград.

За кресло главы Краснообска боролись трое: глава Плотниковского сельсовета Виктор Петров, сотрудник Министерства региональной политики Новосибирской области Денис Букреев и депутат Совета депутатов Бердска Олег Яцков.

Напомним, что рабочий поселок Краснообск остался без главы в начале апреля, когда Татьяна Эссауленко покинула свой пост. Должность руководителя поселка женщина занимала с октября 2021 года. В мае был объявлен конкурс на должность главы Краснообска. Претенденты сдавали тест на тему развития Краснообска, проходили собеседование.

Олегу Яцкову сейчас 38 лет. В 2007 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «финансы и кредит». До избрания депутатом работал директором ООО «Сибирская Промышленная Компания». Является заместителем председателя Совета депутатов города Бердска.В 2007 году я окончил Академию госслужбы (СибАГС) .

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области объявлен конкурс на должность главы Краснообска.