Лес Победы – память на века

Инициатором акции «Лес Победы» стало Новосибирское отделение Всероссийского общества охраны природы. Мероприятие проходило 11 мая и было посвящено 74-летию победы в Великой Отечественной войне.

По инициативе новосибирских экологов акция «Лес Победы» проходит в нашем городе уже третий раз подряд. В этом году в ней приняло участие около 500 новосибирцев, ими было высажено более 1000 саженцев трехлетних елей и сосен. Мероприятие проходило на берегу озера ЮГА. Для создания праздничной атмосферы на месте проходил экофестиваль, который сопровождался народными забавами, песнями и танцами. Во время посадки деревьев все желающие могли попробовать блюда полевой кухни.

— Мы горды тем, что внесли свой вклад в проведение такого важного для Новосибирска мероприятия. Акция «Лес Победы» способствует не только облагораживанию нашего города, она, прежде всего, воспитывает нравственно-патриотические чувства и помогает увековечить память о подвиге русского народа во время Великой Отечественной войне, — подчеркивают в пресс-службе ГК «Расцветай».

Фото: предоставлено пресс-службой компании