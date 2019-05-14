 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

На Сибирском транспортном форуме представят инновационные разработки

VIII Международный Сибирский транспортный форум пройдет 22-25 мая в Новосибирске.
  • 14/05/2019, 09:04
Сибирский транспортный форум

C 22 по 25 мая 2019 года в Новосибирске состоятся VIII Международный Сибирский транспортный форум и специализированная выставка индустрии транспорта, транспортной и складской логистики, инфраструктурных проектов дорожно-транспортного комплекса TransSiberia.

Место проведения – Международный выставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр» (ул. Станционная, 104).

Международный Сибирский транспортный форум – крупнейшее отраслевое мероприятие в регионе, целью которого является взаимодействие органов государственной власти, общественности и бизнес-сообщества для решения актуальных проблем транспортного и дорожно-строительного комплексов, повышения инвестиционной привлекательности Сибири. Ежегодно площадку форума посещают более 9000 человек.

В 2019 году в рамках Форума запланировано проведение большого количества мероприятий: пленарные заседания, конференции, круглые столы, дискуссионные площадки, посвященные вопросам функционирования и развития всех видов транспорта, дорожно-строительного и транспортно-логистического комплексов.

Организаторами форума являются правительство Новосибирской области, Министерство транспорта РФ, Государственная Дума РФ, Законодательное Собрание Новосибирской области.

В рамках выставки будут представлены инновационные разработки транспортной отрасли, достижения и новинки предприятий. Выставка традиционно является уникальной площадкой для взаимодействия всех участников Форума, в том числе компаний, заинтересованных в работе на территории Сибирского федерального округа.

Официальный сайт мероприятия: https://stf.nso.ru/.

Возраст 18+

Фото: предоставлено организаторами

Популярное с сайта

«Обувь России» внедрила в производство новый вид обуви Э

«Обувь России» внедрила в производство новый вид обуви

14/05/2019, 16:46
Это собственная разработка группы.
Клуб Директоров

«Где прибыль? Отвечаем на главный вопрос директора»

14/05/2019, 16:14
Очередное заседание Клуба Директоров состоится 30 мая.
Половина объектов БКАД еще не имеет подрядчиков

Половина объектов БКАД еще не имеет подрядчиков

14/05/2019, 15:48
Тем не менее область намерена выполнить работы на всех объектах 2019 года в срок.

Актуальный разговор

Будущее — всегда пунктир

Будущее — всегда пунктир

Все материалы
Новости

Прокуратура закрыла «Страну чудес»

14/05/2019, 18:08

Инновационный фонтан заработает в Новосибирске в сентябре

14/05/2019, 18:02

Чиновника Быстровского сельсовета обвиняют в хищении бюджетных средств

14/05/2019, 17:59

Дома комфорт-класса будут походить на «Маяк»

14/05/2019, 17:20

С начала года в Росреестре зарегистрировано 22,4 тысячи ипотек

14/05/2019, 17:03

«Обувь России» внедрила в производство новый вид обуви

14/05/2019, 16:46

«Где прибыль? Отвечаем на главный вопрос директора»

14/05/2019, 16:14

Половина объектов БКАД еще не имеет подрядчиков

14/05/2019, 15:48

Новосибирский НОЦ не попал в список «пилотных»

14/05/2019, 15:28

Фестиваль проектов «Университетские кварталы» откроет «Точку кипения НГТУ НЭТИ»

14/05/2019, 15:21

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска