На Сибирском транспортном форуме представят инновационные разработки

C 22 по 25 мая 2019 года в Новосибирске состоятся VIII Международный Сибирский транспортный форум и специализированная выставка индустрии транспорта, транспортной и складской логистики, инфраструктурных проектов дорожно-транспортного комплекса TransSiberia.

Место проведения – Международный выставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр» (ул. Станционная, 104).

Международный Сибирский транспортный форум – крупнейшее отраслевое мероприятие в регионе, целью которого является взаимодействие органов государственной власти, общественности и бизнес-сообщества для решения актуальных проблем транспортного и дорожно-строительного комплексов, повышения инвестиционной привлекательности Сибири. Ежегодно площадку форума посещают более 9000 человек.

В 2019 году в рамках Форума запланировано проведение большого количества мероприятий: пленарные заседания, конференции, круглые столы, дискуссионные площадки, посвященные вопросам функционирования и развития всех видов транспорта, дорожно-строительного и транспортно-логистического комплексов.

Организаторами форума являются правительство Новосибирской области, Министерство транспорта РФ, Государственная Дума РФ, Законодательное Собрание Новосибирской области.

В рамках выставки будут представлены инновационные разработки транспортной отрасли, достижения и новинки предприятий. Выставка традиционно является уникальной площадкой для взаимодействия всех участников Форума, в том числе компаний, заинтересованных в работе на территории Сибирского федерального округа.

Официальный сайт мероприятия: https://stf.nso.ru/.

Возраст 18+

Фото: предоставлено организаторами