Стали известны доходы руководителей облизбиркома

Как следует из декларации, опубликованной на сайте избирательной комиссии области, годовой доход председателя избиркома Ольги Благо в 2018 году вырос на 1,5 млн. руб. По итогам 2018 года Благо задекларировала 5,3 млн. против 3,8 млн. годом ранее. Вырос доход и у её супруга с 302,6 тыс. в 2017 до 338,6 в 2018 году. В собственности председателя облизбиркома по- прежнему квартира 35,7 кв.м. и автомобиль «Шкода Йети». У супруга — две квартиры общей площадью 102,1 кв.м., машиноместо 13,5 кв.м. и квадроцикл.

У зампредседателя избиркома Надежды Маринкевич годовой доход также вырос на 1,5 млн. руб. и составил 3,6 млн. (в 2017 — 2,1 млн.), а вот площадь квартиры уменьшилась с 48,7 до 34,7 кв.м.

Незначительно, по сравнению с председателем и заместителем вырос доход секретаря комиссии Натальи Кошкиной. Она по итогам 2018 года задекларировала доход в 1,3 млн (в 2017 — 1,2 млн.), у неё в собственности квартира 57,8 кв.м.. У супруга женщины доход наоборот сократился и составил – 392,6 тыс. руб., (в 2017 — 426 тыс.руб.). Как и годом ранее, у него имеется автомобиль «Форд фокус». У предшественника Натальи Кошкиной в должности секретаря избиркома Сергея Лебедева доход в 2017 году составлял 1,5 млн. руб.

Ранее о своих доходах отчитались председатель, зампредседателя и секретарь городской избирательной комиссии Новосибирска.

Фото с сайта облизбиркома