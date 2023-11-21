Лесников и инспекторов научат управлять беспилотниками в Новосибирской области

Руководитель Минприроды региона намерен внедрять современные технологии в лесном хозяйстве.

Все лесники, инспекторы, а также их руководители пройдут обучение по управлению беспилотниками.

Министр планирует привить новые навыки подчиненным без участия сторонних организаций.

― Заместители и руководители отделов не реже двух раз в месяц выезжают в разные районы, чтобы решить профильные проблемы лесных хозяйств. Например, обученный начальник правового и кадрового отдела может привезти беспилотник в один из лесхозов, научить им пользоваться и незаметно скинуть несколько антикоррупционных вопросов. Профильные специалисты уже начали проводить воздушный мониторинг, инвентаризацию ресурсов, контроль за ростом лесных насаждений, определять качество леса и многое другое, ― рассказал Евгений Шестернин в своем телеграм-канале.

Ранее редакция писала о том, что Новосибирская область вошла в число регионов, где пройдет эксперимент по внедрению беспилотной сельхозавиации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Агродроны будут использоваться для борьбы с насекомыми-вредителями.