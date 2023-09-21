Новосибирская область — участник эксперимента по внедрению агродронов

Новосибирская область вошла в число регионов, где пройдет эксперимент по внедрению беспилотной сельхозавиации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Агродроны будут использоваться для борьбы с насекомыми-вредителями.

На время эксперимента в регионе будут действовать особые условия регулирования — экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Это позволит выполнять полеты без излишней нормативной нагрузки, сделает работы с агрохимикатами более безопасными для человека и расширит географию их применения.

Участникам эксперимента необходимо будет подавать план полета. Они также должны будут застраховать гражданскую ответственность за нанесение вреда здоровью или имуществу третьих лиц.

Кроме Новосибирской области в эксперименте участвуют еще 11 регионов: Татарстан, Алтайский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области.

Оператором эксперимента назначено ООО «Консорциум БАС» (компания создана «Почтой России» и «Сколково – венчурные инвестиции»). Предполагается, что эксперимент продлится в регионах три года. Затем планируется массовое использование таких технологий в сельском хозяйстве РФ.

Ранее редакция сообщала, что беспилотники для исследования почвы создали разработчики из Новосибирска.