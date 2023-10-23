«При предоставлении кредитных каникул важен индивидуальный подход к заемщику»

— Рассуждая о необходимости кредитных каникул, следует учитывать, что в отдельных случаях они не являются исключительно действенной мерой поддержки заемщиков. К каждому должнику следует применять индивидуальный анализ его финансовой ситуации и подбирать правильную меру, исходя из этого. Так, например, если человек в данный момент уволился и ищет новое место работы, кредитные каникулы на 2-3 месяца ему действительно помогут. Но если его доход существенно сократился, то лучшим вариантом будет реструктуризация или списание части задолженности.