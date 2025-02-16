Летальность от инфаркта миокарда уменьшилась в Новосибирской области

В Новосибирской области подвели итоги реализации национального проекта «Здравоохранение». Все ключевые показатели проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» были успешно достигнуты.

За последние шесть лет количество сосудистых центров возросло с двух до девяти. Это позволило достичь впечатляющих результатов: уровень больничной летальности от инфаркта миокарда сократился с 15,7% до 12,7%. Центры оснащены самым современным оборудованием, и, по словам врачей, объем оказываемой помощи впечатляет.

– В 2023 и 2024 годах нам было выделено 347 миллионов рублей. Было куплено 114 единиц оборудования, в том числе компьютерный томограф, современный ангиографический комплекс, передвижной рентгеновский аппарат и аппарат УЗИ для исследования сосудов и сердца, – прокомментировала Оксана Дуничева, главный врач регионального сосудистого центра № 5 .

По словам Дуничевой, в больнице капитально отремонтированы не только операционные блоки, но и система подачи медицинских газов, вентиляция, пожарная сигнализация и холл. Ежегодно в стационар поступает около 4000 пациентов, почти половина из которых — жители районов области, в том числе из самых отдалённых.

Ранее редакция сообщала о том, что в конце 2024 года Минздрав рассказал о дефиците препарата от повторного инфаркта. Речь идет о лекарственном препарате «эффиент» (прасугрел).