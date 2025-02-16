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О схемах мошенников по взлому аккаунтов в Telegram сообщили следователи Новосибирска

  • 16/02/2025, 15:45
Автор: Артем Рязанов
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В целях безопасности ведомство предлагает включить двухэтапную аутентификацию

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области рассказали о схемах, которые используются для взлома аккаунтов жителей региона в мессенджере Telegram.

Мошенники используют разнообразные схемы: например, они могут отправить вам сообщение о том, что кто-то подарил вам премиум-подписку, которую нужно активировать. Или же вы можете неожиданно получить просьбу о помощи от родственников, попавших в беду.

— Далее следует предложение перейти по ссылке. Если осуществить данное действие, аккаунт окажется в руках мошенников, а вместе с ним и ваши личные сообщения, фотографии и документы, сохраненные в переписке, — сообщили в новосибирском СК.

В целях безопасности в ведомстве рекомендуют использовать двухэтапную аутентификацию, а также не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее редакция сообщала о том, что более 800 новосибирцев пострадали от атак кибермошенников. Они лишились всех средств на банковских счетах, а также набрали микрозаймов с кредитами.

Источник фото: Freepik — jcomp

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : схемы Мошенники Telegram


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