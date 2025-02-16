О схемах мошенников по взлому аккаунтов в Telegram сообщили следователи Новосибирска

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области рассказали о схемах, которые используются для взлома аккаунтов жителей региона в мессенджере Telegram.
Мошенники используют разнообразные схемы: например, они могут отправить вам сообщение о том, что кто-то подарил вам премиум-подписку, которую нужно активировать. Или же вы можете неожиданно получить просьбу о помощи от родственников, попавших в беду.
— Далее следует предложение перейти по ссылке. Если осуществить данное действие, аккаунт окажется в руках мошенников, а вместе с ним и ваши личные сообщения, фотографии и документы, сохраненные в переписке, — сообщили в новосибирском СК.
В целях безопасности в ведомстве рекомендуют использовать двухэтапную аутентификацию, а также не переходить по подозрительным ссылкам.
Ранее редакция сообщала о том, что более 800 новосибирцев пострадали от атак кибермошенников. Они лишились всех средств на банковских счетах, а также набрали микрозаймов с кредитами.
Источник фото: Freepik — jcomp
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru