Проект по модернизации ТЭЦ-3 в Новосибирске разрешили приостановить

На федеральном уровне принято решение о приостановке реализации ряда проектов по модернизации электростанций, включая ТЭЦ-3 в Новосибирске. Эти изменения были утверждены соответствующим распоряжением, опубликованным на сайте правовых актов правительства РФ 13 февраля.

В целом СГК разрешили отказаться от проекта реновации двух ТЭЦ и двух ГРЭС в связи задержками в поставках оборудования и значительным ростом стоимости работ. При этом, по данным «Интерфакса», за отказ от модернизации компания может суммарно понести штрафные санкции в размере почти 2 млрд рублей.

— Масштабная модернизация ТЭЦ-3 по федеральной программе ДПМ продолжается: до конца 2025 года ТЭЦ-3 заменит старую 100-мегаватную турбину №13. После модернизации 13-й машины ТЭЦ-3 планирует выполнить обновление турбогенератора №11. В результате к июлю 2027 года электрическая мощность ТЭЦ-3 должна увеличится на 8% — до 537 МВт, — сообщили Infopro54 в пресс-службе СГК.

Замена двух котлов отложена в связи с тем, что с момента утверждения программы в 2021 году котельное оборудование выросло в цене несколько раз. Ранее эту ситуацию руководство СГК обсуждало на федеральном уровне, в том числе с экс-министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым в ходе его визита на ТЭЦ-3.

Напомним, ранее в пресс-службе СГК сообщали, что общие вложения в ремонты и в инвестпроекты на пяти ТЭЦ Новосибирской области составят в 2025 году 8,3 млрд рублей. Из них на ремонты компания планирует направить 5 млрд рублей (+13% к 2024 году). Инвестиционная программа стоит 3, 3 млрд.

Также из списков модернизации распоряжением правительства исключены Ижевская ТЭЦ-2, Самарская ТЭЦ, Нижнекамская ТЭЦ «Татнефти», Автозаводская ТЭЦ «Эн+ Генерация», Воронежская ТЭЦ-1 «Квадры», Костромская ТЭЦ-2, Ярославские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также Невинномысская ГРЭС.

Ранее редакция сообщала о том, что ТЭЦ становятся поставщиками для производителей стройматериалов. В условиях сжатия экономики девелоперы ищут варианты минимизации расходов и снижения себестоимости строительства.