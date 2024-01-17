Минздрав сообщил о дефиците препарата от повторного инфаркта

В стране упали объемы выпуска «эффиент» (прасугрел) — лекарственного препарата американской фармацевтической компании «Eli Lilly», который пациенты принимают с целью предотвращения повторного инфаркта, передают «Ведомости» сообщение представителя Минздрава. Однако причины сложившейся ситуации он не прояснил.

По словам генерального директора аптечного маркетплейса «Здравсити» Дмитрия Попова, фирма «Сервье» (официальный дистрибутор «эффиента» в РФ) поставила в известность своих партнеров, о прекращении поставок в Россию еще в сентябре минувшего года. Известно также, что возобновлять поставки они не планируют.

Ранее редакция сообщала, что в больницах Новосибирской области начался острый дефицит вакцин от кори и коклюша.