Новосибирцы смогут узнавать об актуальных схемах мошенников

С каждым годом новосибирцы все чаще становятся жертвами мошенников. По данным прокуратуры НСО за прошлый год, в регионе было совершено 12 тысяч киберпреступлений.

Для хищения денег у граждан злоумышленники используют все более изощренные сценарии. В результате тысячи людей страдают от их действий, теряют деньги, которые в некоторых случаях копили годами. Знания о том, как противодействовать мошенникам, помогут в нужную минуту принять правильное решение. В этом специальном разделе Банк России представляет распространенные мошеннические схемы, которые будут регулярно дополняться, а также рекомендации по защите от них.

С 6 мая Банк России открыл на своем сайте специальный раздел с описанием актуальных мошеннических схем. Посетив его, пользователь сможет не только узнать о новых методах работы злоумышленников, но и способах защиты от них.

Страница постоянно обновляется. Кроме того, в новом разделе описан порядок действий, если вы стали жертвой мошенников.

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