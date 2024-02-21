Лето 2024 будет самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Синоптики обещают, что в Москве, Твери, Калуге, Калининграде температура воздуха составит примерно 35 градусов, при этом сильная жара придет и на Дальний Восток, Урал, Северный Кавказ, в Сибирь и Поволжье, передает газета «Известия».
Специалисты объяснили такие колебания погодным явлением Эль-Ниньо, из-за которого происходит аномальное увеличение температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.
По версии специалистов, в этом году феномен Эль-Ниньо будет теплее, чем в прошлом.
Ранее редакция сообщала, что более 3,6 тысяч детей не попали в школы из-за морозов в Новосибирской области.
Фото: freepik.com — freepik
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