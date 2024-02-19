Более 3,6 тысяч детей не попали в школы из-за морозов в Новосибирской области

В связи со сложными погодными условиями на сегодняшний день в школы региона не подвезено более 3,6 тысяч школьников из 294 населенных пунктов 21 района Новосибирской области. Речь идет о 159 школах. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил замминистра образования региона Юрий Савостьянов. Он уточнил, что погода в районах области на утро составляла -35-40 градусов.

— Во всех школах организовано дистанционное обучение. Ситуация под контролем, —подчеркнул чиновник. — Все организации работают в штатном режиме, везде поддерживается необходимый температурный режим. Закрытых школ по региону нет.

Кроме того, по его словам, в 72 классах 33 школ области на сегодняшний день заболело более 20% учеников. Всего 613 детей больны.

На карантине находится три детских сада, 44 заболевших. Частично приостановлена деятельность 147 групп в 94 детсадах, 1441 ребенок заболел.